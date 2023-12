Stazioni e sottopassaggi poco sicuri, Roma fa paura. I risultati dello studio “Spatium Urbis”

I romani si sentono sicuri nell'usare i mezzi pubblici e tornare a casa? Si sentono più sicuri di giorno o di notte? E in quali luoghi? Queste domande e molte altre hanno trovato risposta all'interno di uno studio, "Spatium Urbis", realizzato da Elisa Leoni e Alice Fischetti de La Sapienza, con il coordinamento di Mariella Nocenzi, presentato a fine novembre dalla commissione pari opportunità di Roma Capitale.

Lo studio sulla sicurezza a Roma

Sicuramente, a sentirsi meno sicure sono le donne. Ma non solo. Anche i non binari, cioè coloro che non si identificano in un genere, hanno confessato di non sentirsi a proprio agio in determinati spazi della città, soprattutto di sera/notte. Per esempio, se i due terzi di chi ha risposto non è mai stato influenzato dall'insicurezza e dalla paura nella scelta del mezzo di trasporto, lo studio fa emergere che quando si declina la scelta in base al genere, i valori cambiano.

Le donne più a disagio degli uomini sui mezzi pubblici

Gli uomini subiscono l'insicurezza e la paura solo per il 14,5%, percentuale che sale al 40% quando a rispondere sono le donne, ma anche coloro che hanno preferito non specificare il proprio genere. Un esempio di questi tratti che alimentano insicurezza è dato da uno degli elementi strutturali della città, il suo trasporto pubblico: solo una parte residuale (0,6%) assegna un punteggio medio-alto e alto al trasporto pubblico, 1/5 delle risposte assegna un voto medio, mentre la maggioranza (39,5% e 35,9%) attribuisce un punteggio basso o medio-basso. Tra coloro che sono più soddisfatti si trovano in misura lievemente superiore gli uomini, mentre - pian piano che si esprimono voti negativi - aumenta fino a diventare prevalente la componente femminile: il voto più basso, ad esempio, è espresso dal 42,3% del genere femminile contro il 33,5% del genere maschile.

I non binari hanno sperimentato disagio su bus e metro

Durante il giorno la maggioranza di chi ha risposto (un campione di circa 4mila utenti) sperimenta sensazioni di sicurezza (il 41,4% si sente abbastanza al sicuro e il 17,8% al sicuro), il 18,1% è leggermente a disagio e solo il 5,2% si sente in pericolo, di notte la situazione cambia nettamente. Il 33,6% di chi ha risposto dice infatti di sentirsi in pericolo ed il 31,3% leggermente a disagio. Quasi invariata la percentuale di rispondenti che non saprebbe rispondere a causa della variabilità delle situazioni, mentre calano in maniera netta le percentuali di coloro che percepiscono sicurezza; infatti, il 14,7% si sente abbastanza sicuro e solo il 2,9% del tutto sicuro. Anche qui la lettura del genere apre uno spaccato rilevante. Il 41,4% delle donne e il 42,8% degli uomini si esprime favorevolmente sulla sicurezza nell'uso dei mezzi di giorno, ma oltre il 40% di chi non si identifica in nessun genere risponde invece di aver sperimentato disagio occasionale o sistematico.

A Roma la notte fa paura

Analizzando invece la medesima percezione di sicurezza in orario notturno, è evidente come la situazione appaia totalmente capovolta: il disagio che arriva alla sensazione di pericolo è netta fra le donne che si distribuiscono fra una condizione di pericolo vissuta (41,6%) e una di disagio (31,7%), mentre gli uomini ne attestano una di leggero disagio (15,1%) se non di sicurezza (28,9%). Le donne si mostrano tendenzialmente più insicure nel vivere gli spazi urbani sia di notte che di giorno, insieme a coloro che attestano un’identità di genere altra, che rappresentano la porzione della popolazione romana più “allarmata” nell’uso di tutti gli spazi urbani a prescindere dall’orario di fruizione. Dai sottopassaggi alle stazioni ferroviarie, dai parcheggi alle aree verdi, sono questi i luoghi che, attraversati dalle donne e da persone non binarie, soprattutto di notte, creano più problemi se non vere e proprie sensazioni di pericolo. Stazioni ferroviarie, parcheggi, sottopassaggi e piazze, però, sono temuti - specie di notte - anche dagli uomini, presso i quali si registrano le più alte percentuali di sicurezza nelle stazioni della metro, nei mezzi di trasporto pubblico e nei parcheggi.

Il commento di Michela Cicculli

"I risultati del report - spiega Michela Cicculli, presidente commissione pari opportunità Roma Capitale - ci dicono che viviamo in una città meno accogliente per chi è donna e si trova spesso a fare i conti con una continua percezione di pericolo. Piazza e centri di ritrovo rendono lo spazio urbano più sicuro mentre i parcheggi e le aree verdi sono percepiti come pericolose dalle donne che prediligono, inoltre , il trasporto privato per sostenere meglio il carico di cura che significa pensare anche agli spostamenti quotidiani di altre persone, di solito anziani e minori. Dopo il tramonto il mezzo pubblico viene accantonato come opzione per muoversi in città, ma nonostante questo le donne dichiarano di partecipare alle attività culturali e sociali di più rispetto agli uomini, che invece prediligono attività quali lo sport e il benessere personale. Un bel successo di partecipazione che ci ha permesso di ascoltare la cittadinanza e che costruisce la strada per Roma città delle donne, sicura e accogliente. Voglio ringraziare le professioniste dell'università che hanno realizzato questo report, incrociando dati, bisogni e prospettive, e che ci hanno fornito un importantissimo strumento di lavoro. Ne faremo tesoro".