Nei parchi e nelle ville di Roma è allarme laghetti: a rischio moria di pesci e tartarughe

Gli effetti della prolungata siccità non si fanno avvertire solo sul Tevere e sui principali corsi d’acqua. A pagare il dazio alle scarse precipitazioni degli ultimi mesi sono anche i laghetti presenti nel territorio cittadino.

A lanciare l’allarme è l’associazione Earth che segnala “cadaveri che galleggiano nelle acque paludose” del laghetto di Villa Pamphilj su cui si è focalizzata l’attenzione anche di alcuni consiglieri. E’ il caso di Daniele Diaco, portavoce del M5s in campidoglio e di Alessandro Galletti, capogruppo pentastellato in municipio XIII. “La persistente siccità di questi ultimi mesi, come evidenziato dall'Associazione per Villa Pamphilj e dai residenti di zona, sta causando il parziale prosciugamento del livello dell'acqua, mettendo a repentaglio la vita della fauna lacustre tra cui pesci, tartarughe d'acqua, cigni e aironi” hanno segnalato i due consiglieri.

Le foto scattate allo specchio d’acqua della villa, mostrano il fondale ormai emerso d’una buona parte dello specchio d’acqua. “Chiediamo al sindaco Gualtieri e all'assessora all'Ambiente Alfonsi di monitorare con estrema attenzione la situazione di questa superficie d'acqua e di attivarsi il prima possibile per scongiurare potenziali conseguenze catastrofiche per la popolazione animale presente nel lago".

Non c’è solo il caso di Villa Pamphilj. Earth segnala anche una preoccupante diminuzione del livello d’acqua nel laghetto presente al parco degli Acquedotti che, ricorda l’associazione, è alimentato artificialmente dall'Acquedotto Felice. “Lì i pesci si sono radunati accalcandosi centralmente, nel punto più alto dove ancora riescono a trovare sufficiente acqua” segnala Earth. Cosa fare? Per l’associazione presieduta da Valentina Coppola “È necessario provvedere con l'ausilio di autobotti al ripristino del livello dell'acqua in modo da consentire alla fauna di sopravvivere”.

“La nota dell’Ente Parco è veramente disarmante” spiega Valentina Coppola, presidente di Earth “La siccità non risparmia nessuno”, scrivono infatti sul sito del Parco dell’Appia Antica, “forse non gli è chiaro che spetta a loro custodire correttamente gli animali nell’area che gestiscono”. La competenza per villa Pamphilj, invece, è capitolina.