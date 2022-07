Roma e provincia senza acqua. Cala ancora il lago di Bracciano

Una situazione che tutti gli esperti definiscono "grave", un caldo torrido con temperature ben sopra le medie stagionali e l'assenza di quantità di pioggia rilevanti ormai da mesi stanno mettendo a rischio le riserve idriche. A confermarlo il report settimanale dell'osservatorio Anbi. In provincia di Roma, sono caduti ovunque non più di un centinaio di millimetri di pioggia in quasi 8 mesi. Record negativo a Ladispoli con solo 94 millimetri.

Costante è il calo dei laghi di Bracciano, arrivato a -32 centimetri rispetto all'anno scorso e di Nemi, che ha raggiunto -96 centimetri rispetto al 2021, ma anche il bacino di Turano cala di quasi un centimetro al giorno. Nettamente inferiori alla media restano le portate del fiume Aniene, mentre quelle di Liri e Sacco sono ai minimi dal 2017. Mentre sono tornati sostanzialmente in linea con gli anni scorsi i livelli del fiume Tevere.

Nel Centro Italia

Un quadro preoccupante nel Lazio ma che si equivale in buona parte del Paese. Restando nel Centro Italia, in Umbria, dove è piovuto pochissimo, i laghi di San Casciano e di Chiusi permangono a livelli minimi, mentre il bacino di Corbara è sceso di 58 centimetri in 7 giorni. Adempiendo al compito di dare acqua alle campagne, calano i livelli nei bacini delle Marche, scesi di circa 1.300.000 metri cubi in una settimana, contenendone ora poco più di 42 milioni, ma rimanendo al di sopra dei livelli del 2021. Permane grave la condizione dei corsi d'acqua in Toscana, dove il fiume Serchio registra una portata addirittura più che dimezzata rispetto a quella del Deflusso Minimo Vitale, così come l'Ombrone, da settimane in condizioni critiche. Nel bacino del lago di Massaciuccoli la pioggia caduta è stata invece di 221 millimetri, cioè la metà di quanto piove normalmente; a risentirne è proprio il bacino lacustre, dove sono stati ridotti i prelievi idrici.