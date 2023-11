La morte di Sibilla Barbieri, la politica torna a discutere di suicidio assistito

Il caso di Sibilla Barbieri è esploso, come immaginabile, in un men che non si dica. L'attrice romana, malata oncologica terminale, dopo dieci anni di sofferenze ha deciso di farla finita e ha chiesto alla sua Asl di competenza di poter accedere al suicidio assistito in casa, come da sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Richiesta respinta. Così Barbieri è andata in Svizzera, non prima di lanciare un'accusa severa alle istituzioni: "Questa è una discriminazione" ha detto guardando dritta i suoi interlocutori tramite un obiettivo, dal divano del suo appartamento.

Rocca tirato in ballo dopo la morte di Sibilla Barbieri

E così, all'indomani della morte di Sibilla Barbieri, la politica torna a discutere di eutanasia e suicidio assistito. E c'è chi chiama in causa la Regione Lazio, ente che si occupa della salute dei cittadini e il governatore Francesco Rocca, che ha tenuto la delega alla sanità. A farlo è Claudio Marotta, consigliere dell'Alleanza Verdi-Sinistra: "Era al corrente della vicenda - chiede il consigliere regionale - e le decisioni dell'Asl Roma 1 sono coerenti con la sentenza della Consulta del 2019?".

Il no dell'Asl al suicidio assistito in casa

Secondo il racconto di Sibilla e della legale dell'associazione "Luca Coscioni", Filomena Gallo, l'azienda sanitaria ha inviato una commissione tecnica a casa dell'attrice in seguito alla richiesta di suicidio assistito. Alla fine, solo dopo un sollecito, l'Asl fece sapere a settembre che la 58enne, ormai terminale, non aveva tutti i requisiti richiesti dalla sentenza di quattro anni fa: "Non è tenuta in vita da macchine", contestava l'Asl. Ma Sibilla da tempo, ormai, era collegata ad un respiratore e la fatica mostrata nel video di addio, pubblicato ovunque, testimoniava le condizioni dell'attrice, regista e produttrice. "Il sistema sanitario deve garantire il diritto alla salute, alla dignità e all'integrità delle persone - conclude Marotta -. Il diritto di disporre della propria vita e del proprio corpo non sono negoziabili e le strutture sanitarie devono dare applicazione alla sentenza della Consulta".

L'attacco del Pd nazionale

La questione è arrivata anche a livello nazionale. Alessandro Zan, parlamentare e responsabile diritti nella segreteria nazionale del Pd, è tornato sulla vicenda: "L'Italia è in drammatico ritardo anche sul fine vita, un ritardo che pesa sul dolore, sulla dignità e sulla libertà di tante persone e famiglie - ha detto il deputato -. Il caso di Sibilla Barbieri, che con estrema forza e dignità ha lanciato l'ennesima denuncia alla politica e alle istituzioni che esitano o addirittura si rifiutano di legiferare in materia, mostra chiaramente che questa è una battaglia di civiltà non può più essere rimandata. Il Partito Democratico è in prima linea per garantire a tutti i livelli, dal Parlamento alle assemblee legislative regionali, la piena applicazione dei principi costituzionali, compreso quello all'autodeterminazione dell'individuo".

Pro Vita: "Chi ha accompagnato Sibilla ha commesso reato grave"

Non la pensa allo stesso modo Jacopo Coghe, romano anche lui come Sibilla Barbieri, portavoce della onlus "Pro Vita & Famiglia". "Il caso di Sibilla Barbieri - dichiara in una nota -, conferma, nelle dichiarazioni di chi l’ha aiutata o appoggiata, la volontà disumana dei Radicali che vogliono imporre allo Stato di fornire la morte alle persone. Non si tratta di semplice disobbedienza civile ma di un reato grave. Non entriamo nel dramma e nella malattia di Sibilla e delle sue sofferenze, ma Marco Cappato e Filomena Gallo, dell’associazione Luca Coscioni, stanno facendo una narrazione distorta e ideologica di quello che non è un diritto negato, perché non esiste un diritto di essere aiutati a suicidarsi".

"Pro Vita" da sempre è schierata contro l'aborto, l'eutanasia, l'inserimento dell'educazione di genere all'interno delle scuole di ogni ordine e grado e contro l'applicazione della Carriera Alias. Lo scorso giugno, in seguito anche alle loro pressioni, la Regione Lazio ritirò il patrocinio al Roma Pride 2023, poiché tra i temi trattati dalla piattaforma Lgbtqia+ c'era anche l'utero in affitto. "La legge persegue chi istiga o aiuta a mettere fine alla propria vita - prosegue Coghe - e i cittadini non pagano le tasse per finanziare l’eutanasia. Lo Stato deve infatti stare accanto ai fragili, cercare in ogni modo di alleviare le sofferenze e non di eliminare il sofferente. Una società veramente civile non è quella proposta dai Radicali, dove la morte è di casa, un pericolo che abbiamo scampato con la mancata elezione di Cappato a senatore".

Magi, Cappato, Scalfarotto e Manconi si autodenunciano

A denunciarsi per il suicidio assistito di Sibilla Barbieri sono stati, oltre al figlio dell'attrice e all'ex senatore Marco Perduca, anche il senatore Ivan Scalfarotto, il deputato Riccardo Magi e l'ex senatore e presidente della commissione diritti umani Luigi Manconi: "Informeranno le forze dell’ordine dell’aiuto fornito all’organizzazione dell’accompagnamento in Svizzera di Sibilla Barbieri - fa sapere l'associazione "Luca Coscioni" - , finalizzato all’ottenimento dell’aiuto medico alla morte volontaria che le era stato illecitamente negato in Italia. Con loro anche Marco Cappato, responsabile legale dell’Associazione Soccorso Civile (che conta ad oggi oltre 50 membri, “potenziali “associati a delinquere” fino a quando lo Stato non rispetterà il diritto all’autodeterminazione”) attraverso la quale sono state organizzate tutte le azioni di disobbedienza civile, e Filomena Gallo, Segretaria dell’Associazione Luca Coscioni e legale difensore".