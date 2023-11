Il suicidio assistito dell'attrice romana Sibilla Barbieri

La vita di Sibilla Barbieri, attrice e regista romana, è finita in Svizzera. Lo ha fatto sapere l'associazione "Luca Coscioni", di cui Barbieri era socia. La donna, 58 anni, ha scelto il suicidio assistito oltre confine, dopo che la Asl di competenza le ha rifiutato la morte assistita in casa, in Italia.

La richiesta di suicidio assistito di Sibilla Barbieri

La storia di Sibilla Barbieri era stata raccontata già a fine ottobre dall'associazione "Luca Coscioni". Malata oncologica da dieci anni, ormai terminale, Sibilla aveva deciso di morire, chiedendo la possibilità del suicidio assistito al sistema sanitario nazionale. Una possibilità prevista grazie alla sentenza costituzionale n.242 del 2019, la cosiddetta sentenza "Cappato/Dj Fabo". I giudici della Corte Costituzionale avevano deciso di agevolare "l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi - si legge nella sentenza di quattro anni fa -, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente".

Il diniego dell'Asl: "Non risponde a tutti i criteri di legge"

Ad agosto Sibilla Barbieri si è rivolta alla Asl territorialmente competente, chiedendo di accedere all'aiuto alla morte volontaria a casa sua. Lo ha raccontato anche in un video diffuso nei giorni scorsi e rilanciato da alcune pagine Facebook di onlus che si occupano di eutanasia, come per esempio "Liberi Fino Alla Fine". "Mi hanno mandato a casa una commissione - raccontava l'attrice - ma in seguito all'esame, mi è stata rifiutata la possibilità perchè non avevo tutti i quattro criteri obbligatori. Dicevano che non ero attaccata a una macchina necessaria per vivere". Come fa sapere anche l'associazione "Luca Coscioni", a metà settembre l'azienda sanitaria ha comunicato alla donna il diniego all'accesso: pur avendo una malattia irreversibile fonte di sofferenze intollerabili, pur nella piena capacità di autodeterminarsi, per i sanitari Barbieri non era sottoposta a trattamenti di sostegno vitale, non rientrando nelle condizioni previste dalla sentenza del 2019. "Ma Sibilla è totalmente dipendente dall'ossigeno", rivendica l'associazione.

L'associazione "Luca Coscioni" ha impugnato la decisione dell'Asl

Filomena Gallo, coordinatrice del collegio legale di studio e difesa, segretaria nazionale dell'associazione "Luca Coscioni", considera questo diniego è "illegittimo": “Tale diniego è stato inviato privo del parere del comitato etico competente e della relazione multidisciplinare redatta dai medici che hanno sottoposto a verifica delle condizioni la nostra assistita - spiegava il 27 ottobre Gallo -. L’azienda sanitaria esclude la presenza di un trattamento di sostegno vitale, nonostante sia chiaro dalla documentazione medica che la signora è sottoposta a terapia antalgica di derivazione morfinica e ad una terapia di sostegno con ossigeno". A nulla è servito il ricorso: Sibilla ha così deciso di farsi accompagnare in Svizzera ("per fortuna sono in possesso dei 10mila euro necessari e posso ancora muovermi", aveva annunciato in un video) dal figlio Vittorio e dall'ex senatore Marco Perduca, che si autodenunceranno. Come lo farà anche Marco Cappato, rappresentante legale dell'associazione "Luca Coscioni".

"Ci hanno dato una risposta che Sibilla era già morta"

Come riporta l'Agi, l'avvocato Filomena Gallo ha fatto sapere che "non vi è stata nessuna risposta da parte dei dirigenti Asl. Solo venerdì 3 novembre (quando Barbieri era già morta) abbiamo ricevuto il parere del Comitato Etico - le parole della legale - che conferma la sussistenza per Sibilla Barbieri dei requisiti indicati dalla Corte costituzionale, mentre apprendiamo dal verbale della Commissione Aziendale che non possono aderire al parere positivo del Comitato Etico in quanto ritengono che non vi sia il trattamento di sostegno vitale e spiace e mortifica leggere perfino 'che le condizioni attuali non sono coerenti con sofferenze fisiche intollerabili'".

Chi era Sibilla Barbieri

Sibilla Barbieri, romana, era un'attrice, regista e produttrice. Quindici anni fa ha fondato insieme a Sabrina Barbieri una società di produzione per la realizzazione di pubblicità, corti, documentari e film. L'ultimo lavoro, per quale Barbieri è stata premiata, si chiama "Dio salvi la Regina", anno 2020, diretto da Andrés Arce Maldonado. Ha collaborato per anni con Radio Radicale, era consigliera nazionale dell'associazione "Luca Coscioni" e ha firmato delle docu-serie anche per RaiPlay. E' morta in Svizzera all'età di 58 anni.