"Hai rubato i soldi, spogliati!": shock al cine-tv, alunni contro il prof "sceriffo"

Uno studente di 14 anni, iscritto al primo anno dell'istituto "Roberto Rossellini", avrebbe subito una vera e propria perquisizione da parte di un insegnante di sostegno, dopo essere stato accusato da un altro compagno di avergli rubato dei soldi. Il racconto viene fatto dal collettivo autorganizzato del cine-tv di Ostiense, che la mattina di giovedì 16 febbraio ha organizzato un picchetto e chiesto un'assemblea straordinaria in cortile, accordata dalla dirigenza.

Uno studente di 14 anni obbligato a spogliarsi in bagno dal prof

L'episodio ha turbato fortemente il giovanissimo studente dello storico istituto superiore, da oltre cinquant'anni riferimento principale per chiunque volesse iniziare una carriera nel mondo del cinema o della televisione. Il prof, un insegnante di sostegno, gli ha chiesto di spogliarsi dopo le accuse da parte di un altro studente di avergli sottratto del denaro. Come raccontano dal collettivo, il prof (di sostegno, a quanto pare) ha chiesto all'alunno di spogliarsi per perquisirlo: "A quel punto il nostro compagno si è spaventato e si è rifiutato - racconta Bianca, 18 anni, rappresentante d'istituto - e così l'insegnante lo ha portato in bagno, chiedendogli di levarsi pantaloni e scarpe". Dei soldi, a quanto pare, nessuna traccia.

La dirigente ha aperto un procedimento disciplinare

"Quando il ragazzo è venuto da noi a raccontarci quanto accaduto - continua Bianca - era già stato dalla dirigente, che dobbiamo dire è stata subito pronta a prendere provvedimenti". A quanto si apprende, infatti, già il pomeriggio di martedì 14 sono stati presi dei provvedimenti, nulla di definitivo ma necessario per svolgere i dovuti approfondimenti sulla vicenda. Nel frattempo la comunità scolastica si è mossa, anche perché lo scorso aprile sempre nella sede succursale di via Libetta, a Ostiense, si è verificato un fatto ancora più grave.

Ad aprile le molestie di un bidello: "Adesso basta"

Una studentessa, infatti, denunciò di essere stata molestata da un appartenente al personale Ata, mentre si stava cambiando nella palestra. "Per il secondo anno di fila - denunciano dal collettivo autorganizzato Rossellini - si verifica un abuso di potere e conseguente molestia, stavolta da parte di un docente. Riteniamo aberrante che all’interno del nostro istituto, come in molti altri, possano accadere eventi di questo genere: la scuola dovrebbe poterci permettere di sentirci al sicuro, dovrebbe far sbocciare ogni nostra peculiarità o dote, non annientarci, distruggerci psicologicamente e talvolta anche fisicamente".

Assemblea straordinaria dopo il picchetto: "Vogliamo un sistema che si interessi a noi"

All'assemblea straordinaria, che si è tenuta nel cortile della sede succursale, hanno preso parte almeno un centinaio di studentesse e studenti, il vicepreside e diversi insegnanti: "Sono anche intervenuti - continua Bianca - e ci tengo a dire che questa protesta non è contro la scuola o contro la preside, perché anzi c'è stata vicinanza e immediata reazione a quanto denunciato. Vorremmo però denunciare un sistema disinteressato a studentesse e studenti e alla loro salute e in larga scala disinteressato ai bisogni delle persone. Si vede anche nelle condizioni precarie o disastrate dei nostri istituti, che invece di poter usufruire dei fondi del PNRR, vedono finanziata una guerra imperialista proprio con gli stessi fondi".