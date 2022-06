Sì allo sharing, no ai monopattini: cosa ne pensano i romani del trasporto in condivisione

Sono favorevoli all’impiego dei mezzi in sharing ma restano pochi quelli che ne fanno abitualmente ricorso. E’ questo, in sintesi, quanto è emerso da una recente ricerca condotta da IZI sul ricorso, a Roma, di bici, monopattini, scooter e auto in condivisione.

La ricerca sullo sharing

La ricerca, condotta su un campione di 1018 persone, di età compresa tra i 18 ed i 69 anni, contribuisce a far luce sull’opinione dei residenti romani sull’impiego dei mezzi di trasporto in condivisione. Per la stragrande maggioranza degli intervistati, pari al 73.9%, si sono dichiarati favorevoli all’uso di auto, scooter, bici e monopattini in sharing. Tuttavia c’è un’ampia fetta della popolazione che mostra di avere remore nei confronti dei monopattini.

La diffidenza verso i monopattini

La città che ha la più alta dotazione di monopattini elettrici in condivisione (quasi il 40% di quelli presenti in Italia) deve fare i conti con la percezione di chi non utilizza quel mezzo di trasporto. Il 63,4% ritiene infatti che i monopattini rappresentino un pericolo. Una percentuale ampia, che si divide tra chi ritiene che lo siano per i pedoni (3,1%), chi pensa che siano pericolosi per chi lo guida (11,7) e chi crede che lo siano per la circolazione (17,5%). C’è poi un 31,2% che ritiene siano pericolosi per tutti e che pertanto andrebbero evitati. C’è infine un 32% del campione che, pur non considerandoli un pericolo, ritiene che sia necessario regolamentarli.

Un fenomeno di nicchia

A conferma della diffidenza verso il monopattino, va rilevato il dato di quanti credono possa rappresentare una soluzione verso le problematiche legate alla mobilità cittadina. Solo il 42,2% lo giudica all’altezza di questo compito. Eppure sono pochissimi i romani che, negli ultimi due mesi, ne hanno fatto ricorso. Solo il 12,2% dichiara infatti di averlo utilizzato “qualche volta” mentre, ad impiegarlo ogni giorno, è stato lo 0,1% del campione. Questi dati vanno visti anche in relazione agli altri mezzi in condivisione.

Le auto e gli altri mezzi in sharing

Le automobili si confermano essere il mezzo di trasporto preferito dai romani, anche quando si tratta di condividerle. Il 17,2% dichiara di averne fatto ricorso “qualche volta” nel corso degli ultimi due mesi. Seguono le biciclette (impiegate dal 14% nello stesso arco temporale). Fanalino di coda gli scooter, usati “qualche volta” solo dal 7,7% del campione. Però, il più alto grado di soddisfazione tra gli utenti dei mezzi in sharing, è dato da quanti hanno fatto ricorso al monopattino. Il 28% se ne dichiara molto soddisfatto. Contro il 26,2% delle auto e il 22,9% delle bici.

Il grado di soddisfazione

In generale, la ricerca conferma quello che l'assessorato alla mobilità ha recentemente rilevato: sono pochissimi, in percentuale, i romani che fanno ricorso allo sharing. Però il sondaggio dimostra che il 55,2% di chi, negli ultimi due mesi, ha fatto uso dei mezzi in condivisione, ne è rimasto “abbastanza soddisfatto”. Ed è una percentuale relativamente alta, molto più alta di chi, ad esempio, ritiene lo sia stato poco (13,7%) o per niente (4,8%).