VIDEO | Lo sgombero di via Curtatone: cosa resta a cinque anni dagli idranti di piazza Indipendenza

Abbiamo incontrato due ragazzi che vivevano nel palazzo occupato per capire com’è la loro situazione abitativa dopo lo sgombero del 2017, mentre in via Curtatone ora ci sono uffici finanziari e una palestra

“Vedere questo posto mi fa male, mi ricorda la violenza della polizia di quei giorni, ma anche gli anni che ho vissuto qui con mia moglie e i miei sei figli”. Alì, 41 anni e originario dell’Eritrea, è uno delle centinaia di persone che dal 2013 al 2017 hanno abitato nel palazzo occupato di via Curtatone. Quello che si affaccia a piazza Indipendenza, tristemente nota per gli scontri con la polizia che, per lo sgombero, utilizzò anche gli idranti. Immagini drammatiche che restano nella storia di questa città, e che fecero il giro del mondo soprattutto per una questione: il palazzo era abitato da rifugiati politici, tutti di origine eritrea ed etiope.

A distanza di cinque anni, nel palazzo ci sono degli uffici finanziari, mentre da poco è stata inaugurata una palestra esclusiva. Mentre delle centinaia di persone che qui avevano trovato alloggio perché in emergenza abitativa, in un’occupazione illegale va ricordato, poco si sa. “Quasi nessuno di loro ha trovato una soluzione alloggiativa nel libero mercato, molti hanno subito uno sfratto poco dopo - racconta Alberto Violante, ex sindacalista da sempre vicino agli occupanti di via Curtatone -. Se pensiamo che dallo sgombero la situazione dei senza fissa dimora nella zona della piazza e della stazione Termini è addirittura peggiorata, appare chiaro che tutte le ragioni con cui la politica difese quella violenza (dello sgombero, ndr) sono state disattese”.

Uno di loro è Ermias, 31 anni, originario dell’Etiopia e titolare di protezione umanitaria: “Vivo in un parcheggio per auto da un anno e mezzo, prima ho fatto due anni in affitto ma non riuscivo ad andare avanti perché ho lavori precari - racconta a RomaToday -. E pensare che qui vivevano tante famiglie, bambini”. Mentre Alì e la sua famiglia sono sotto sfratto da una casa a Ponte di Nona, periferia est della Capitale, dove paga più di 700 euro al mese per due locali: "Ci ho provato ma lavoro solo io, come facchino, e la pandemia mi ha costretto a casa per due anni - spiega Alì -. Non so quale sarà il nostro destino".

Senza dimenticare il collegamento tra quello che ospita oggi il palazzo e il territorio: “Nulla per chi vive qui, mi sembra evidente - continua Violante -, giusto per chi ci lavora o perché di passaggio”.