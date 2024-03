Dopo anni di emergenza abitativa il Comune si muove per trovare casa a Omar

La storia di Omar è il manifesto dell'emergenza abitativa a Roma e del disinteresse che pubblica amministrazione e servizi sociali molto spesso riescono a esprimere, di fronte a situazioni di emarginazione e disagio così palesi. Da vent'anni senza un vero tetto sulla testa, il 26enne insieme alla madre e al fratello oggi si trovano sotto sfratto da un appartamento senza luce, gas, né acqua a Torre Angela, affittato in nero. Per uscire dal tunnel, l'unico intervento decisivo è quello del Comune. "Prima del 9 maggio, quando tornerà l'ufficiale giudiziario a bussare alla loro porta, qualcosa dovrà essere accaduto" si augurano gli attivisti anti-sfratti che lo difendono dal 2021.

Omar e lo sfratto rimandato per la quinta volta

Il picchetto dell'assemblea per l'Autodifesa dagli sfratti di Roma, che il 25 marzo ha impedito il quinto accesso dell'ufficiale giudiziario, è servito a portare nuovamente a galla la storia di Omar e dei suoi familiari. Tra centri d'accoglienza, case famiglia, la strada e due residence per l'emergenza abitativa, la vita dei tre è sempre stata costellata di spostamenti, sfratti, subaffitti, affitti in nero e condizioni di estremo disagio. Il tutto non fa altro che pesare ulteriormente sulla situazione di salute di Omar, che ha una diagnosi di autismo e mantiene l'intera famiglia con una pensione d'invalidità al 75%. Situazione che è stata portata sul tavolo del presidente della commissione politiche abitative, Yuri Trombetti.

Lo scontro-incontro tra attivisti e il dem Trombetti

"Siamo andati a chiedere a Trombetti perché non fosse venuto al picchetto - racconta l'assemblea -. Abbiamo di fatto occupato una sala della 'Casa della città' (dove hanno sede dipartimento e assessorato, ndr) finché non si è seduto con noi a risolvere il problema di Omar a partire dalla nostra richiesta fondamentale, quella che non ci può essere uno sfratto senza una casa. Al di là dei toni inizialmente fuori luogo, Trombetti ha fatto partire tutto un percorso per arrivare alla casa popolare, che prima non era partito. Erano tutte cose che l'amministrazione già poteva fare, e ci stupisce che si muovano solo ora: ma a volte un picchetto vale più di mille domande e cento Pec". Ma di che percorso si parla?

Cosa sta facendo Roma Capitale

Lo spiega Trombetti stesso: "Il problema è che, come avevamo spiegato già al ragazzo a febbraio - risponde il consigliere Pd - risulta che sia stato cancellato dall'anagrafe. Non è più residente. Questo fa sì che si perda il requisito per stare in graduatoria Erp. Allora, per far ripartire l'iter e anche per velocizzarlo, avvicinando Omar alla consegna delle chiavi di una casa popolare, abbiamo bisogno di tre cose: che il XIII municipio, dove risultava residente, gli assegni quella fittizia in via Modesta Valenti. Poi, che lo stesso Omar faccia richiesta al municipio per ricevere un contributo all'affitto in base alla delibera 163 e infine che venga prodotta una relazione da parte dei servizi sociali, che da sola vale 17 punti in graduatoria. Se già esiste o meno lo dobbiamo capire".

"Zevi faccia sospendere lo sfratto"

In questo modo, secondo i conti fatti dallo stesso Trombetti, Omar arriverebbe a superare i 50 punti: "E si metterebbe in una situazione di grande vantaggio non solo per ricevere casa in base ai parametri standard, ma soprattutto per i parametri riservati alle fragilità sociali". In sostanza, Omar e la famiglia entrerebbero in una quota di riserva, in base a una delibera comunale del 2022, che favorisce i nuclei sotto sgombero e con problematiche legate ad handicap psicofisici o forti disagi economici. "Dopodiché l'assessore Tobia Zevi - conclude Trombetti - deve parlare con il prefetto Lamberto Giannini e far sì che l'accesso del 9 maggio venga sospeso, in attesa dell'assegnazione della casa".