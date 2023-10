Nel 2022 a Roma sono stati eseguiti oltre 230 sfratti al mese

A Roma gli sfratti sono un'emergenza all'ordine del giorno. I dati diffusi dal ministero dell'Interno, riguardo le "procedure di rilascio di immobili a uso abitativo", mostrano un quadro preoccupante. Nel Lazio, durante tutto il 2022, i tribunali hanno emesso 7.228 sfratti per necessità della proprietà, per finita locazione o per morosità dell'inquilino, il 20,75% in più rispetto al 2021.

Allarme per il numero di sfratti a Roma e nel Lazio

Non si sa ancora cosa succederà quando finiranno i fondi statali per finanziare il contributo all'affitto, ma possiamo immaginare. Anche perché nel 2022 i numeri degli sgomberi di appartamenti di proprietà privata da parte delle forze dell'ordine sono inquietanti, almeno per quanto riguarda Roma e il Lazio. Li rende pubblici il ministero dell'Interno e subito sono stati rielaborati e diffusi dalle associazioni sindacali, nello specifico da Unione Inquilini, che lancia l'allarme: "Uno tsunami che travolge la coesione sociale nelle città - commenta Silvia Paoluzzi, appena eletta segreteria nazionale - effetto della mancanza di politiche sociali e di qualsiasi forma di intervento pubblico, effetto della devastante deregulation degli affitti turistici che il Governo lascia senza limiti e controlli".

Nel Lazio +184% di richieste di sfratto rispetto al 2021

Nel Lazio solo nel 2022 c'è stato un incremento di oltre il 20% di provvedimenti di sfratto rispetto all'anno precedente, per un totale di 7.228 sentenze, con 8.065 richieste di sfratto presentate all'ufficiale giudiziario: il 184% in più. Le richieste di sfratto non sono da considerare come sfratti eseguiti. Gli sfratti eseguiti sono 3.413, 284 al mese, poco più di 9 al giorno.

I dati di Roma: 232 sfratti al mese nel 2022

Andando a stringere su Roma e provincia, scorrendo il documento messo a disposizione dal ministero si scopre che nel 2022 sono stati emessi 1.613 provvedimenti di sfratto per necessità del padrone di casa, 462 per finita locazione (contratto scaduto e non rinnovato) e ben 4.511 per morosità. Sono 6.586 sentenze in totale, con quasi il 70% dovuto a difficoltà economiche da parte degli inquilini. Una difficoltà che si è accentuata dall'epoca della pandemia in poi a causa di una forte riduzione del lavoro, quindi del guadagno pro capite e in molti casi della totale perdita di occupazione. Per quanto riguarda le richieste di esecuzione, il totale è 6.591, il 200% in più rispetto allo stesso periodo nel 2021. Gli sfratti effettivamente eseguiti dalle forze dell'ordine, alla presenza dell'ufficiale giudiziario, sono stati 2.784, cioè 232 al mese. Più di 7 famiglie messe fuori casa ogni giorno nella Città Eterna.

L'appello di Unione Inquilini

"Ci appelliamo alle forze sociali, sindacali e politiche - conclude Paoluzzi - la sofferenza abitativa esplode. Serve una grande mobilitazione unitaria per chiedere il rifinanziamento dei fondi soppressi e l'avvio di una nuova politica dell'abitare, a partire dal recupero e l'assegnazione degli alloggi pubblici vuoti e da un piano per l'incremento dell'edilizia residenziale pubblica a canone sociale."

Zevi contro il Governo

Un commento su quanto raccontano i numeri sugli sfratti viene fatto anche dall'assessore alle politiche abitative, Tobia Zevi: "Nella Capitale sono praticamente raddoppiati rispetto al 2019 e il 90% sono per morosità - dice -. E nel frattempo il Governo che cosa fa? Decide di non rifinanziare il contributo all'affitto e quello per la morosità Incolpevole, i due strumenti più utilizzati dai Comuni italiani per tutelare e sostenere le famiglie in difficoltà con la locazione. Ora, con gli sfratti in aumento, grazie alle scelte scellerate di questa destra, rischiamo di non poter intervenire più. Se il Governo non ripristina i fondi si renderà responsabile dell'aggravamento di una situazione già preoccupante alla quale i Comuni non possono far fronte solamente con le loro risorse".