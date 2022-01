Sfratti, Comune e Regione convocano i sindacati che chiedono una moratoria di 6 mesi

Il 17 novembre Comune e Regione incontreranno i sindacati degli inquilini per discutere la richiesta di una moratoria semestrale degli sfratti. Gli assessori alla casa dei due enti, Tobia Zevi e Massimiliano Valeriani, si metteranno al tavolo con Sicet, Sunia e Uniat i quali sperano "in una chiara volontà di voler porre mano al problema".

"Il fronte largo dei soggetti politici e sociali convocati - commentano in una nota i sindacati confederati - fanno sperare in una chiara volontà di voler porre mano al problema con un'attenzione trasversale e che sia più inclusiva possibile. Solo con soluzioni concrete e condivise proposte in primis dall'amministrazione comunale, e con un cammino comune di tutto questo pezzo importante della città che si confronta con le istituzioni quali la Prefettura, si può affrontare il problema, presente da molto tempo ed aggravato dalla situazione attuale, per impostare nuove strade di soluzione".

La richiesta di una moratoria nelle ultime settimane è arrivata da più fronti: non solo movimenti per la casa e sindacati, ma anche Caritas e politica. Quest'ultima, infatti, si è espressa prima con due mozioni approvate in consiglio a dicembre, poi con una lettera al Prefetto formalizzata dal presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri. Anche Yuri Trombetti, consigliere capitolino del Pd e presidente della commissione Casa, si è rivolto al Prefetto Piantedosi. "Accogliamo e facciamo nostro l'appello della Caritas chiedendo a Piantedosi di sospendere gli sfratti per i prossimi 6 mesi".

"Siamo in piena emergenza freddo - prosegue la nota - e ancora in stato di emergenza Covid e alla luce dei 4.000 sfratti in corso torniamo a sollecitare la soluzione di un problema drammatico, come quello dell'abitare, troppo a lungo ignorato. Ci siamo impegnati, con due mozioni approvate, a lavorare in modo costruttivo insieme alle diverse parti coinvolte per trovare soluzioni al delicato problema della casa determinati a mettere al centro del nostro impegno la dignità e il rispetto dei diritti inalienabili delle persone".