"Alla Sfattoria degli ultimi mai nessun caso di peste suina africana"

Nell'articolo pubblicato lo scorso 13 maggio dal titolo "Peste suina africana: due cinghiali positivi ai test. Coldiretti: "Situazione fuori controllo"", in un passaggio (già corretto) scrivevamo come il primo caso di peste suina, nel corso dell'emergenza esplosa nell'estate 2022, fosse stato riscontrato presso la Sfattoria degli Ultimi. Un'informazione errata che rettifichiamo, precisando come nella struttura nel corso del tempo non è mai stato riscontrato alcun caso della cosiddetta P.S.A. peste suina africana.

La Sfattoria degli Ultimi è finita al centro delle cronache e della solidarietà nazionale ed europea in quanto la sua struttura ricadeva all'interno della zona rossa identificata da ordinanza regionale e governativa. Un'ordinanza in forza della quale dovevano essere abbattuti, a mero scopo cautelativo, i capi presenti al suo interno. Ne è nata una sollevazione popolare che, affiancata dai ricorsi in tribunale, ha portato alla vittoria della Sfattoria degli ultimi, salvando gli animali presenti al suo interno.

La struttura anche per questo è sottoposta a rigidi controlli da parte dell'Asl che hanno sempre dato esito negativo, certificando la piena salute di tutti gli animali della Sfattoria.