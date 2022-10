Settimana europea dell'informatica: laboratori di programmazione per ragazzi e docenti

In occasione della settimana europea (8-23 ottobre 2022) della diffusione dell'informatica torna Scuola Diffusa, il progetto che promuove la cultura digitale nella Capitale, con attività di coding e robotica per i ragazzi.

L'evento, gratuito, si terrà sabato 22 ottobre 2022 presso la biblioteca Collina della Pace (in via Bompietro 16), dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L'iniziativa è stata ideata, proposta e gestita da MindSharing.tech e CoderDojo Roma SPQR, in collaborazione con l’UO Partecipazione del Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 Minuti e l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale. Obiettivo della giornata sarà quello di guidare i giovani verso i linguaggi della programmazione informatica.

I laboratori

L'evento presentarà due laboratori divisi per fasce d'età:

I bambini tra i 7 e gli 11 anni realizzeranno un piccolo gioco elettronico utilizzando il linguaggio di programmazione Scratch (dovranno portare PC, mouse e alimentatore. I bambini dovranno arrivare avendo installato sul proprio PC il software Scratch 3)

ragazzi tra i 12 e i 17 anni impareranno a programmare un robot con il quale sfideranno gli altri partecipanti.

Presente anche un laboratorio per gli insegnanti che si rivolge a docenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e sarà aperto a un massimo di 30 partecipanti. A loro saranno spiegati i principi della robotica educativa, mostrando come tali contenuti possano essere portati in classe anche senza bisogno di attrezzature fisiche. Nel corso del laboratorio verranno sperimentati piccoli progetti replicabili in classe e ci si aprirà al confronto sulla possibile integrazione di tali strumenti con la didattica curriculare. Infatti la robotica educativa è un approccio semplice e pratico alla robotica, al funzionamento dei robot, alla programmazione informatica nonché all’apprendimento delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Come partecipare

Per partecipare sarà necessario prenotare il biglietto relativo alla sessione che il giovane partecipante vuole seguire. L’iscrizione dovrà essere effettuata con nome, cognome e data di nascita del giovane partecipante (Non del genitore) e l’email ed il numero di telefono dovranno essere validi e del genitore del partecipante (non di chi prenota su eventbrite).Per prenotare il biglietto relativo alla sessione che si vuole seguire, cortesemente rispettare i limiti di età e l’esperienza richiesta.