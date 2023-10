Settecamini e Case Rosse, i cittadini chiedono il prolungamento della metro B "fantasma"

Chiedono un prolungamento di un’opera per la quale sarà già un miracolo vederne, un giorno, la fine. Avranno pensato “tentar non nuoce” i rappresentanti dei comitati di quartiere di Settecamini e Case Rosse, nel IV municipio, quando, nei giorni scorsi, hanno chiesto alle istituzioni di prolungare la “futura” metro B da Casal Monastero fino a Settecamini. Una richiesta legittima, certamente, ma che sbatte contro una triste realtà: i lavori di prolungamento della metro B sono completamente fermi.

Era il 19 maggio del 2023 quando, nella sezione Dossier, parlavamo del “miraggio” del prolungamento della metro B verso Est, da Rebibbia oltre il raccordo, fino a Casal Monastero. Da allora nulla è cambiato, purtroppo. I lavori sono bloccati e non ci sono speranze che possano ripartire da qui a breve.

La metro fantasma

Si tratta di una vicenda molto lunga, cominciata nel 2011 con l’ex sindaco Alemanno. L’opera, in project financing, prevedeva la realizzazione delle stazioni di San Basilio e Torraccia/Casal Monastero, parcheggi auto e, ovviamente, il prolungamento della linea dal capolinea della metro B a Rebibbia fino ai nuovi scali. Nel 2014, però, l’ex sindaco Marino blocca i lavori, non convinto delle opere di compensazione a favore delle aziende che dovevano occuparsi del progetto. Scatta, quindi, un lungo contenzioso che sussiste ancora oggi. L’assessore alla mobilità Eugenio Patanè ha cercato una mediazione con il consorzio che si doveva occupare del progetto ma senza successo. O Roma risarcisce i privati con circa 50 milioni di euro come danni per la mancata realizzazione dell’opera o il prolungamento della metro B non vedrà mai la luce.

Ulteriore prolungamento

Nell’attesa, intanto, è lecito sognare. Come anticipato, i comitati di Settecamini e Case Rosse hanno chiesto, con una lettera, di rivedere i piani e non fermare la futura metro B a Casal Monastero. Del resto, questi due quartieri sono serviti solo dalle linee 040, 041 e 043 degli autobus, risultando praticamente isolati da Roma per quanto concerne il trasporto pubblico. Parliamo, in tutto, di circa 22 mila cittadini che abitano in quelle zone, molti dei quali pendolari. “Le corse presenti sono assolutamente insufficienti – scrivono i comitati - a coprire tutte le esigenze dell’utenza locale, che non può fruire di una locale stazione metro o ferroviaria”. La proposta è stata inviata a tutte le istutizioni, dalla REgione Lazio fino al IV Municipio.

Traffico

Al confine con Fonte Nuova, Guidonia e l’hinterland romano, tramite la via Nomentana e la Palombarese arrivano, ogni giorno, centinaia e centinaia di automobilisti nei quartieri. Il traffico pesante del CAR e della zona industriale satura la via Tiburtina e gli accessi alle autostrade. Nel territorio, poi, “sono presenti industrie di risonanza internazionale, le aziende della Tiburtina Valley, un polo tecnologico di altissimo livello ed in piena espansione”. Ci sono anche sedi universitarie, studi televisivi, società di spedizione che comporta anche la presenza di numerosi corrieri. Insomma, la zona è interessata da un notevole flusso di movimento in entrata e in uscita.

Quartieri penalizzati

Secondo i comitati, aver fermato il prolungamento della linea a Casal Monastero penalizza “ingiustamente una grossa fetta dei cittadini” romani ed esclude “inspiegabilmente dalla mappa delle metro solo l’ultimo tratto di Roma Capitale, e per giunta quello più interessante sotto il profilo industriale”. Il prolungamento sarebbe di circa 4 chilometri. Una richiesta ovviamente ragionevole ma che si scontra con la realtà dei fatti. I lavori sono completamente fermi e se non si trova una soluzione al contenzioso con i privati difficilmente potranno ripartire. figuriamoci pensare, ad oggi, a delle modifiche