Accompagnare al museo utenti fragili e anziani, aiutare i senza fissa dimora nell'accesso al sistema dei servizi socio-sanitari, lavorare a progetti in biblioteca. Sono solo alcuni dei compiti riservati ai più giovani che decideranno di partecipare al nuovo bando per il servizio civile. È on line in queste ore la selezione di 56205 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all'estero, nei territori delle regioni interessate dal programma operativo nazionale.

Cosa faranno i volontari

I progetti previsti da Roma Capitale per l'annualità 2022-2023 sono 23, suddivisi in diversi programmi e con sedi sparse in tutti i municipi, per un impiego complessivo di 228 giovani. C'è "Solidiamo 2022", in municipio XIV, dove i volontari daranno il loro supporto all'accoglienza degli utenti al servizio sociale, assistenza domiciliare leggera a favore di adulti e anziani in condizioni di fragilità, alfabetizzazione informatica per over 60. O "Musei in periferia 2022", al IV Tiburtina, con una serie di iniziative di promozione, valorizzazione e didattica attorno al Museo del Pleistocene. E ancora "lettura che avventura! 2022" nelle biblioteche di Roma, con attività laboratoriali proposte dagli operatori volontari sia alle classi che all'utenza libera.

A questo link le info su tutti i progetti

Chi può partecipare al bando

Possono partecipare i ragazzi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno ancora superato il ventottesimo alla data di presentazione della domanda e che vogliono mettersi a disposizione della comunità e contemporaneamente acquisire competenze professionali e relazionali. L'impegno sarà di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali ed un rimborso di 444,30 euro mensili.

Il bando "è un'occasione importante per i giovani e Roma", commenta il consigliere capitolino del Pd e delegato del sindaco alle Politiche giovanili, Lorenzo Marinone. "La nostra città avrà la cura e l'attenzione che merita - aggiunge - ma soprattutto i giovani, grazie ai 23 progetti approvati, avranno modo di confrontarsi, crescere e arricchire il loro bagaglio. Sono entusiasta nel constatare che, anche in questo momento così delicato e complesso, tanti giovani si interessino a questa esperienza; l'ennesima dimostrazione che sono loro il cuore, oltre che il futuro, di questa città".