Servizio Civile 2024/2025: il Comune cerca 142 volontari

Fino alle ore 14:00 del 15 febbraio sarà possibile presentare la domanda di partecipazione al nuovo bando per l’anno 2024/2025 del Servizio Civile Universale pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Nello specifico i progetti previsti da Roma Capitale sono dodici e riguardano l’impiego di 142 giovani nei settori della Sovrintendenza Capitolina e dell'Istituzione Biblioteche. Potranno fare richiesta di partecipazione tutti i ragazzi maggiorenni che non hanno superato i 28 anni al monendo della presentazione della domanda. L’impegno è annuale (12 mesi) e avrà un orario di servizio di 25 ore settimanali con un rimborso pari a 507,30 euro al mese.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) tramite pc, tablet e smartphone qui e accessibile tramite lo SPID. Per accedere alla consulenza di orientamento per la scelta del progetto occorre inviare una mail all’indirizzo serviziocivile@comune.roma.it.

Di seguito tutti i progetti nella Capitale: