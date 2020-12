Servizio civile, al via il bando: anche il Comune di Roma cerca volontari. Tutte le info

Pubblicato il bando per il Servizio Civile: l’attività di volontariato che il prossimo anno coinvolgerà in tutto 46.891 operatori.

Servizio Civile: ecco il bando

Nato come alternativa alla leva, oggi il Servizio Civile rappresenta un’importante opportunità di crescita e di formazione culturale e professionale per i giovani tra i 18 e i 28 anni. Con la legge 64 del 2001 il servizio civile è diventato volontario e aperto alle ragazze, ma mantiene il valore di difesa della patria senza armi attraverso attività a servizio della patria intesa come la comunità dei cittadini.

Servizio Civile al Comune di Roma: i progetti

E sarà possibile presentare la propria candidatura per fare il Servizio Civile anche al Comune di Roma. I progetti riguardano quattro ambiti: Uso e consumo del suolo e tutela del territorio; Attività di protezione civile; Punti Roma Facile e “scuola diffusa”; Giovani e innovazione in biblioteca. Complessivamente 98 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile al Comune di Roma.

Comune di Roma: bando, requisiti per il Servizio Civile

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablete smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it; Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema tramite credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

La scadenza per fare domanda è fissata alle ore 14.00 dell’8 febbraio 2021. Per essere ammessi alla selezione occorre, in sintesi: essere cittadini italiani (o di altro paese UE o anche non comunitario, purché il candidato soggiorni regolarmente in Italia); avere tra i 18 e i 28 anni (estensibili a 29 in alcuni casi); fedina penale pulita.



Domande aperte anche a chi aveva avviato il servizio civile ma l’ha dovuto interrompere per emergenza Covid (o altre cause), a chi ha già svolto il servizio in ambito regionale o anche europeo e alle ragazze che l’hanno dovuto interrompere per gravidanza o maternità. Il Servizio Civile dura 12 mesi, prevede 25 ore settimanali e viene rimborsato con 439,50 euro al mese.