"C'è un serpente nel garage condominiale". Scatta l'allarme a Cinecittà

Si era rifugiato in un garage condominiale, probabilmente inseguendo una preda. E lì è rimasto per ore, sorvegliato dagli agenti di Polizia, fino a quando non è stato catturato. Con buona pace dei condomini spaventati dalla presenza del rettile: un serpente lungo un metro.

Finito in garage inseguendo una preda

L’animale è stato prelevato dal piano interrato di un condominio, in via Scintu, intorno alle 22 e 30 di mercoledì 16 maggio. “Il serpente, un biacco di circa un metro, era rimasto intrappolato seguendo probabilmente la traccia odorosa di qualche piccolo mammifero o di qualche piccolo rettile. La Polizia ci ha detto che si era introdotto nei garage, rifugiandosi all’interno di un contenitore che a quel punto hanno presidiato. Ovviamente gli agenti non potevano fare altro, poiché non dispongono dell’attrezzature necessaria per eseguire la messa in sicurezza” ma loro non avendo la strumentazione adatta non hanno potuto effettuarne la cattura” ha spiegato Andrea Lunerti, l’etologo a cui, invece, si deve la cattura del biacco.

Una specie non velenosa

Non era quindi una vipera, come qualche condomino aveva temuto. “Si tratta di una specie non velenosa ma non per questo da sottovalutare. Il consiglio è di non improvvisarsi mai ‘cacciatori di serpenti’ – ha sottolineato Lunerti – bisogna invece chiamare il 112 perché, chi risponde a quel numero, ha la possibilità di indirizzare il cittadino verso persone che hanno la competenza, l’esperienza e l’attrezzatura adeguata per intervenire”. Perché se è vero che non è velenoso, il biacco non è del tutto innocuo.

I consigli dell'esperto

“Questi serpenti, messi alle strette, mordono e di solito vanno a colpire punti sentibili, come il viso, gli occhi. Meglio evitare quindi di improvvisarsi esperti affidandosi, magari, ad informazioni reperite sul web o sui social network – ha ribadito l’etologo – spesso poi è facile confonderli con altri serpenti perché, durante le fasi di sviluppo, modificano la propria livrea e quindi è facile scambiare una giovane vipera in un cervone” e quindi, a maggior ragione, è meglio ricorrere al numero unico delle emergenze. È quello che hanno fatto i condomini di via Scinti che, dopo la cattura notturna del serpente, sono tornati ad impiegare, senza più remore, i propri garage. Che fine farà il serpente? “Lo abbiamo liberato nella riserva di Morlupo”..