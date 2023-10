Un serpente in corridoio, catturato un “saettone”: si era introdotto in un appartamento

Ha avvertito una presenza insolita nel corridoio e si è insospettita. Una volta verificato che si trattasse di un serpente, ha composto il 1515, il numero per le emergenze ambientali a cui risponde il corpo forestale dello Stato. Da lì è stata indirizzata verso varie associazioni animaliste affinché potessero effettuare l’intervento: andava rimosso il serpente dall’abitazione.

L’operazione è stata condotta da Stefano Argiolas, un professionista di fiducia che è stato contattato dall’Associazione Earth. “Si trattava di un giovane esemplare di saettone, Zamenis longissimus, anche noto come colubro di Esculapio, assolutamente non velenoso - ha spiegato Valentina Coppola, presidente di EARTH – parliamo di un rettile appartenente alla nostra fauna selvatica che abbiamo quindi provveduto a liberare in aperta campagna”.

Come spesso avviene e come già in passato è stato testimoniato sempre da Earth, sono tante le segnalazioni che arrivano per la presenza di innocui serpenti tra le mura domestiche. Spesso accade per i biacchi che, per il colore della propria pelle, vengono frequentemente confusi con le temute vipere.

Il saettone, rinvenuto a Monteverde, è stato messo in sicurezza del veterinario che, nel lasciare l’appartamento, si è imbattuto in una folla di piccoli curiosi: i bambini del quartiere. Il dottor Argiolas ha così potuto improvvisare una piccola lezione di biologia, spiegando ai piccoli ed agli adulti presenti che “i serpenti sono animali autoctoni dei quali non bisogna avere paura e ai quali non bisogna fare del male”.

Particolare non trascurabile “sono animali protetti”. Il serpente, un esemplare molto giovane e quindi di dimensioni anche contenute, è stato poi liberato lontano dal centro abitato, dove potrà crescere nutrendosi dei topi, degli uccelli e dei piccoli mammiferi che, facendo leva sulla propria abilità di predatore, riuscirà a catturare.