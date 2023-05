Lo credevano morto, era in un locale abbandonato di Roma sud: ritrovato grazie a Facebook

Viveva in un seminterrato di largo Cannella, a Spinaceto, ma non ricordava nulla o quasi del suo passato, da dove venisse e di quelli che lo stavano cercando. Ha dell'incredibile la storia di un senza dimora di 50 anni, cittadino romeno, da anni assente da casa e dato ormai per morto dalla famiglia d'origine: la figlia lo ha ritrovato grazie ad un post Facebook.

La bonifica dello spazio pubblico e l'incontro con un senza dimora

Nei giorni scorsi il IX municipio ha iniziato un'opera di bonifica del piano seminterrato degli edifici di largo Cannella, lì dove nelle intenzioni dell'amministrazione capitolina verrà realizzato uno dei 15 progetti per la Città dei 15 minuti, finanziato con 1.500.000 euro dal Campidoglio. Gli uffici sapevano della presenza di un uomo senza dimora, che usava quegli spazi abbandonati e pieni di rifiuti per dormire e ripararsi. Come racconta la minisindaca Titti Di Salvo, l'intento era quello di trovargli una nuova sistemazione.

La foto postata su Facebook

"Uno degli operai della ditta che stava facendo lo sgombero e la bonifica - continua la presidente - ha iniziato a parlarci in romeno e ha capito che era in stato confusionale, non ricordava nulla, non aveva riferimenti. Allora, in accordo con i nostri uffici, lo ha fotografato e ha pubblicato l'immagine su Facebook, rivolgendosi ai suoi contatti romeni". Ed è così che è avvenuto il miracolo, l'impensabile.

La famiglia lo credeva morto

La figlia dell'uomo, che è stato subito portato nella Casa di Heidi (centro d'accoglienza gestito dalla Comunità di Sant'Egidio), ha intercettato il post Facebook e si è messa in contatto con l'operaio ed è stata organizzata una videochiamata: l'uomo, pian piano, ha riconosciuto la donna che non vedeva da anni e ha conosciuto, per la prima volta, i suoi nipotini. "Lo credevano morto - continua Di Salvo - ed è stato emozionante sapere che finalmente si sarebbero rivisti. Infatti la figlia lo verrà a riprendere presto".

Un compleanno speciale

Per l'uomo è stato un compleanno speciale: il 24 maggio, infatti, ha compiuto 50 anni e ha festeggiato con gli operatori della Casa di Heidi. "Voglio ringraziare gli uffici - ha tenuto a dire la presidente del IX - perché hanno dimostrato che ci sono lavoratori dalla grande umanità e dedizione".