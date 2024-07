Allerta caldo, i senza dimora rischiano. Il Comune pensa a un'accoglienza d'emergenza

Con l'aumento delle temperature e le allerte caldo, chi è più a rischio di malori sono coloro che vivono in strada, oltre alle persone anziane o con problemi di salute. Per questo motivo il dipartimento politiche sociali sta cercando operatori che, dietro affidamento diretto, mettano a disposizione una struttura per l'accoglienza h24.

Senza dimora e allerta caldo

Fondamentalmente si tratterebbe di un centro di accoglienza temporanea, con spazi dove proteggersi dal caldo e dal sole, nei periodi in cui lo stesso ministero della Salute indica l'allerta con il livello 3 del bollettino appositamente pubblicato ogni giorno al mattino. I destinatari degli interventi sono persone singole italiane e straniere e apolidi in situazione di emergenza, prive di riferimenti familiari in grado di supportarle, per le quali le condizioni climatiche avverse potrebbero cagionare danni irreversibili per la propria incolumità.

Il lavoro della Sala Operativa Sociale

La dinamica, una volta individuata la struttura (o più di una, auspicabilmente) è questa: la Sala Operativa Sociale, che ha cognizione delle persone che vivono in condizioni di rischio nella Capitale, le segnala e le invia tramite l'unità operativa di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. In questo modo i fragili avranno un riparo temporaneo e urgente. Nel contempo, gli operatori potranno sfruttare l'occasione per avviare brevi percorsi di recupero delle capacità/possibilità di autonomia.

Data l'imprevedibilità delle ondate di calore e della durata, il servizio verrà attivato tramite trattativa diretta tra amministrazione e operatore economico, sul portale Tuttogare (piattaforma "e-procurement"), subito dopo l'invio della domanda di partecipazione che dovrà pervenire entro le 12 del 23 luglio.