Microplastiche e alimenti: seminario a San Paolo

Microplastiche e alimenti. Questo il tema del seminario che si terrà il prossimo 13 aprila alla scuola CFP Engim San Paolo, nell'omonimo quartiere di Roma. La plastica minaccia infatti molte specie marine con la contaminazione negli alimenti che si possono trovare in pesci, molluschi, alghe, nel sale, nell'acqua di rubinetto e perfino in quella in bottiglia. Un consumo assodato, tanto che per la Commissione Europea sono già entrate a far parte della catena alimentare umana.

Numeri che fanno pensare: 100 milioni di animali marini muoiono ogni anno solo a causa dei rifiuti in plastica. 1 su 3 delle specie di mammiferi marini vengono trovati impigliati tra i rifiuti. Dati in aumento, da 39mila a 52mila la stima della quantità di plastica ingerita annualmente da una persona tramite cibo e acqua.

Se ne parlerà giovedì 13 aprile nel corso di un seminario a cura della ricercatrice Ispra Cecilia Silvestri all'Engim San Paolo in via Temistocle Calzecchi Onesti.