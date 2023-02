Costanzo: selfie con Maria De Filippi davanti al feretro. Lei non si ritrae, ma è polemica sui social

Maria De Filippi da fin dalle prime ore della mattina di sabato è in Sala della Protomoteca affianco al feretro del marito Maurizio Costanzo. In tantissimi, tra sabato e domenica, vip e gente comune, hanno reso omaggio al giornalista scomparso venerdì mattina all’età di 84 anni. Tra loro anche fan della conduttrice di ‘Amici’, ‘C’è posta per te’ e ‘Uomini e donne’ che non hanno perso l’occasione per chiedere un selfie alla De Filippi. Lei composta e cordiale non si è rifiutata di concederlo ma in tanti stanno condannando il gesto sui social.

La scena è stata ripresa dalle videocamere di siti e giornali: Maria De Filippi si è fermata brevemente con gli ammiratori arrivati per l'addio al giornalista, stringendo molte mani e prestandosi con garbo anche ad alcuni selfie. “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #Costanzo” ha scritto indignata Rita Dalla Chiesa su Twitter. “Ho appena visto uno farsi un selfie con Maria de Filippi nella camera ardente di #MaurizioCostanzo. Forse la migliore rappresentazione della decadenza morale di una intera generazione”, ha scritto ancora su Twitter il giornalista Andrea Pennacchioli.

Più duri i commenti degli utenti social che non hanno perdonato il gesto dei fan. “Ma siete cresciuti come bestie per chiedere un selfie a Maria de Filippi in queste circostanze. Nella camera ardente, davanti alla bara di suo marito. Follia. SCHIFO”. O ancora: “Agli imbecilli che chiedono il selfie alla moglie durante la camera ardente a 1 metro di distanza dalla bara del marito auguro che gli si incastri il pedale del freno nel tappetino mentre guidano sul Raccordo Anulare e che li accolga solamente il guard-rail a lato della strada”.