Keybox per accedere nei bed&breakfast, per gli albergatori c’è un problema sicurezza

Si trovano ormai un po’ ovunque, specialmente nel centro città. Servono per evitare il contatto umano ed abbattere i costi. Parliamo delle keybox, i “lucchettoni” utilizzati dai gestori di bed & breakfast per rendere veloce (e impersonale) il check in degli ospiti. Strumenti vietati in diverse città d’Europa ma che a Roma spopolano. Impossibile dire quanti ce ne siano in città su una cosa, però, Assohotel Confesercenti Roma è sicura: “Sono un grande problema per la sicurezza”.

Come funzionano i keybox

Ad oggi è impossibile sapere il numero esatto di questi dispositivi. Facendo, però, una breve ricerca sui più famosi siti dedicati agli affitti brevi si vede che tra i “filtri” opzionabili per trovare l’alloggio giusto c’è anche quello del “self check-in” con l’opzione smart lock: su uno dei siti più in voga se ne contano oltre i 1.000. In pratica, dopo aver prenotato si invia, via mail, una copia del proprio documento d’identità a chi affitta l’appartamento o la stanza. A quel punto il gioco è fatto. Il cliente potrà andare a recuperare le chiavi dell’appartamento direttamente nei “lucchettoni”, keybox spesso attaccate ad inferriate o ringhiere, possibilmente nei pressi dell’alloggio scelto. Basta inserire un codice e la cassettina si apre. Così il cliente può entrare nella stanza senza dover interfacciarsi con nessuno.

Ad oggi, in Italia, non esistono regole specifiche sulla materia. C’è l’obbligo, da parte dell’host, di verificare che il documento d’identità fornito corrisponda a chi, poi, effettua il soggiorno. Ma se l’obiettivo è quello di evitare il contatto umano che verifica “che il documento corrisponderà realmente alla persona che pernotterà” chiede Francesco Gatti, presidente di Asshotel Confesercenti Roma. Non solo. In alcune strutture si può entrare direttamente tramite applicazione, "telefonando" ai portoni collegati con il cliente.

Keybox un pericolo per la sicurezza

Ad oggi i keybox sono vietati a Nizza, Lille, e Parigi. Fuori dall’Europa anche New York ha previsto un giro di vite contro questi sistemi. Per Assohotel Confesercenti Roma, oltre al problema della proliferazione di appartamenti destinati agli affitti brevi in vista del Giubileo, c’è un più serio problema sulle “modalità di controllo”. Secondo l’associazione, le keybox “potrebbero contenere di tutto, perfettamente camuffate tra le altre. Non esiste disciplina pertanto ognuno si inventa una scatola posizionata da qualche parte” sottolinea Gatti. Le criticità maggiori, secondo il presidente, riguardano i condomini. “Il codice d’ingresso che apre il portone generale - dice - spesso non viene cambiato e un male intenzionato potrebbe entrare ed uscire per piantonare appartamenti per poi rubare”. Il problema, sottolinea ancora a RomaToday, non è più tanto “distinguere tra chi non è abusivo e chi non lo è. Il problema è che non ci sono i controlli sia per capire quale siano le attività lecite e sia per le verifiche sulle modalità di check-in degli ospiti”.

Le proposte

Lo ha detto l’assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, in un’intervista a RomaToday: serve che il Governo blocchi per 5 anni nuovi b&b. sulla stessa linea, ovviamente anche Assohotel Confesercenti: “Serve un tetto massimo di aperture altrimenti continuerà la crisi del settore nata col covid ed accentuata dal fenomeno degli affitti brevi”. In generale, si chiede di vietare anche l’utilizzo delle keybox, “come avviene già in molte città straniere”.