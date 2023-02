SuperEnalotto: a Roma e provincia cinque vincite del 6 dei record

Poco più di 4 milioni di euro a testa. C'è anche Roma e la sua provincia a gioire per il multimilionario 6 al SuperEnalotto estratto nella serata di giovedì 13 febbraio. È stata la Campania la regione regina con ben 14 vincite milionarie. Tra la Capitale, Palestrina - ben tre - e Ciampino in totale sono stati cinque i fortunati.

Le vincite sono ognuna del valore di 4.123.704,71 euro. La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede. Quella di giovedì è la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. Il 6 mancava all'appello dal 22 maggio del 2021 quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, borgo in provincia di Fermo.

Le vincite a Roma e provincia sono state effettuare al tabacchi Nuvoli di piazza Kennedy a Palestrina, ben 3 da 4 milioni ciascuna, una al Pitti bar in via Erasmo Gattamelata a Torpignattara e l'altra al tabacchi di via 2 Giugno a Ciampino. Nel Lazio la dea bendata ha bussato anche in Ciociaria, con due vincite.