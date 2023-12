Sulle serrande di “Pro Vita” appare la natività di Laika: è contro “il patriarcato”

A viale Manzoni sono stati realizzati due murales. Li ha disegnati la street artist Laika in uno spazio non certo casuale: sono stati infatti dipinti sulle serrande della sede di ProVita e Famiglia.

Cosa raffigurano le due opere

Le opere, che sono due, reinterpretano la natività. Realizzate il giorno della vigilia di Natale, raffigurano nel primo caso due Madonne che coccolono il bambino Gesù, avvolto da un lenzuolo arcobaleno, a richiamare la bandiera del movimento Lgbtq+. L’altro invece mostra San Giuseppe, nei panni del falegname, che realizza una bara. Sopra la cassa di legno si legge “patriarcato”.

I valori tradizionali ed il patriarcato

“Questo è il mio augurio di buon Natale a tutti gli italiani - ha dichiarato Laika -, che sia di buon auspicio per il futuro: un futuro senza discriminazioni, che si lascia alle spalle i cosiddetti 'valori tradizionali', frutto di una società misogina, omofoba e patriarcale. Di quel patriarcato che ancora oggi è responsabile della morte di una donna ogni tre giorni per mano di un uomo”.

Le ultime opere di Laika

L'opera è dedicata a Michela Murgia, che sulla famiglia diceva: “La famiglia sono le persone che ti scegli” è stato spiegato da Laika. L'artista a Roma, negli ultimi anni, si è contraddistinta per una serie di opere provocatorie. Il 25 aprile, in occasione della Liberazione, aveva realizzato un manifesto in cui rappresentava un'anziana partigiana che inseguiva, con il mattarello, il presidente del senato Ignazio La Russa, protagonista in estate di un'altra opera, questa volta con la ministra Daniela Santanché.

L'indice puntato contro le associazioni Pro Vita e Famiglia

“La cornice – ha inoltre sottolineato la street artist – non è casuale: è assurdo che nel 2023 ci siano associazioni sponsorizzate e finanziate dallo stato che promuovano valori medievali, come l'ascolto del battito cardiaco del feto e la cancellazione di un* dei due genitori dai certificati di nascita di famiglie gay. Ognuno ha diritto a fare la proprie scelte riguardo il proprio corpo e il proprio orientamento sessuale”.