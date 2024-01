Nelle scuole di Roma il progetto "Onda Pazza. Il filo della memoria"

In cinque scuole di Roma e provincia è partito il progetto sul tema della legalità e della memoria “Onda Pazza – Il filo della memoria” che ha l'obiettivo di far percepire alle giovani generazioni le dinamiche mafiose e come combatterle.

Gli istituti della Capitale che hanno aderito sono l’ I.C. Luca Ghini, I.C Via dei Sesami, ITC Lombardo Radice e IIS Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, I.C. Rita Levi Montalcini di Zagarolo.

Dopo aver incontrato e ascoltate le testimonianze di Celeste Costantino vicepresidente della Fondazione “Una Nessuna Centomila” che lavora sul contrasto alla violenza sulle donne e Alessandro Gallo presidente di Caracò, gli studenti stanno lavorando alla realizzazione di un programma che prevede la creazione di cinque podcast per cinque episodi che verteranno sulle parole chiave Omertà, Paura, Seduzione, Corruzione e Appartenenza. La scelta di questi temi non è causale infatti rappresentano cinque diversi modi di operare da parte della crminalità organizzata. In una seconda fase le parole sono state analizzate per come esse siano presenti nella pratica quotidiana di ogni essere umano non solo nella loro connotazione negativa, ma anche cercando di esplorare quali funzioni svolgono nella vita di ognuno di noi. Un momento di riflessione per gli studenti per ragionare su come una stessa emozione può essere usata in senso positivo, come può dar luogo ad atteggiamenti “mafiosi” anche senza la presenza di un’organizzazione criminale nelle interazioni di tutti i giorni.

Obiettivo finale del progetto sarà il racconto delle emozioni e delle sensazioni che ogni parola ha suscitato nel singolo e di come per combattere l’organizzazione mafiosa sia necessario conoscere il linguaggio da essa usato e quello di far percepire le dinamiche mafiose come qualcosa di molto vicino fisicamente, emotivamente e intellettualmente.