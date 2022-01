Boom di contagi e Asl al collasso: a Roma il rientro a scuola è un'incognita

Mancano 4 giorni al rientro a scuola dopo le festività natalizie, ma la certezza sulle condizioni in cui questo sarà possibile non c'è ancora: i contagi nel Lazio sono progressivamente saliti: quasi 8mila nuovi casi ieri, 2 gennaio, con oltre 4.300 a Roma. Il 25 dicembre nella nostra regione se ne registravano poco più di 4.000. Per questo i presidi sono molto preoccupati.

Boom di contagi al Newton

"In vista del rientro il 7 e il 10 gennaio - spiega a Roma Today Cristina Costarelli, la presidente dei dirigenti scolastici di Roma e del Lazio - ci sono senza dubbio diverse problematiche irrisolte, la più rilevante è quella legata all'aumento vertiginoso dei contagi. Prendo ad esempio il liceo Newton di cui sono dirigente: l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze avevo 3 positivi, mentre a ieri ne ho 20". Quasi sette volte tanto in dieci giorni. Da protocollo, come ricorda Costarelli "le positività le comunichiamo noi dirigenti all'Asl, quando ci informano le famiglie".

"No a disparità tra vaccinati e non vaccinati"

"Questo è il tema che ci preoccupa maggiormente - prosegue Costarelli - per questo torniamo a chiedere uno screening capillare a tappeto, per sapere già dal giorno del rientro in che situazione ci troviamo. Bisogna innanzitutto individuare le positività asintomatiche". Riguardo a una differente sorveglianza per studenti non vaccinati, la dirigente è molto critica: "Il diritto allo studio va tutelato prioritariamente - sottolinea - e trattare diversamente queste due categorie introdurrebbe una disparità che a scuola non può esserci". Sulla didattica a distanza "siamo nelle mani dell'autorità sanitaria, anche se continuiamo a pensare che si debba privilegiare quella in presenza".

"Asl al collasso"

Infine la preoccupazione è per il sovraccarico delle Asl, che non riuscirebbero a sostenere il numero di tamponi da effettuare: "Abbiamo un ottimo rapporto con loro - conclude Costarelli - ma c'è stato un momento nel quale non sono riuscite a garantire neanche il T5 cioè quello di uscita dall'isolamento, tanto che invitavano le famiglie a farlo autonomamente. Alla luce dell'incremento dei contagi di queste settimane, ci aspettiamo che le Asl saranno al collasso. E il commissario Figliuolo a fine novembre aveva promesso un incremento importante dei tamponi per le scuole a supporto del testing, cosa che non è ancora successa".

In provincia di Roma, il comune di Fiumicino già da 24 dicembre ha deciso di tenere chiuse le scuole per il 7 gennaio, con rientro rimandato direttamente a lunedì 10 "visto l'elevato numero di contagi che si registra sul territorio, anche tra la popolazione più giovane" ha fatto sapere il sindaco Esterino Montino.