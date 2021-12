Scuola, anche il liceo Armellini occupato. Dai Parioli a Roma Est si allarga la protesta studentesca

Chissà se le studentesse e gli studenti romani di oggi sanno qualcosa di quello che fu il Movimento dell'Onda, ormai quasi tredici anni fa. Di sicuro, forse inconsapevolmente, ne stanno quasi ricalcando le fasi iniziali, diffondendo la protesta a macchia d'olio in tutti i quartieri, dal centro alla periferia. Sono circa 30 gli istituti che dall'inizio di ottobre a oggi hanno occupato, al ritmo anche di due o tre contemporaneamente ogni giorno.

Occupato l'Armellini, ieri altri tre istituti da Roma Est al Salario

L'ultimo è l'iistituto tecnico industriale Armellini in zona San Paolo, ieri mercoledì 1 dicembre avevano occupato l'Azzarita ai Parioli (non senza tensioni tra studenti e personale scolastico, inclusi professori), il Giorgi in zona Palmiro Togliatti e l'Avogadro al Trieste-Salario. Un'onda, è il caso di dirlo, che non sembra volersi arrestare perché tutto sembra meno che una serie di iniziative scollegate tra loro, autonome e confuse: la piattaforma è quasi unica, i documenti diffusi per motivare l'occupazione hanno quasi la totalità dei punti in comune.

Un movimento unitario

Dagli orari scaglionati alla mancanza di spazi, dalle condizioni degli stabili alla carenza di personale, passando per la volontà di una maggiore attenzione verso i temi della parità di genere e una richiesta spasmodica di vero coinvolgimento nelle decisioni di chi è chiamato a dirigere gli istituti. Ma non solo: i "millenials" chiedono un nuovo concetto di scuola, meno nozionistica, meno frontale, nella quale la valutazione non sia tutta racchiusa in un numero. E dimostrano di essere attenti all'attualità: l'investimento dei fondi del Pnrr è un punto cruciale, che viene ribadito più volte da molti collettivi studenteschi che si fanno promotori della "presa" delle rispettive scuole.

Tensione al Pirelli

Ieri all'istituto Pirelli le voci di una possibile occupazione hanno scatenato una feroce polemica tra studenti e professori. Come si legge in una nota dell'Osa (opposizione studentesca d'alternativa), che da inizio ottobre sta prendendo parte attivamente a molte delle porteste nei licei romani "è in atto l'ennesima intimidazione da parte dei dirigenti scolastici che di fronte alle esigenze, le difficoltà degli studenti e l'ondata di occupazioni scolastiche rispondono ancora una volta con la repressione - dichiarano - .

Infatti la vicepreside del Pirelli, di fronte ai tentativi di protesta degli studenti, ci tiene a dire che risponderà 'senza alcuna pietà' con l'intervento della Polizia e con le denunce. In questo momento gli studenti hanno deciso di riunirsi in assemblea e la preside ha chiuso forzatamente nelle classi gli studenti restanti per non farli recare al campetto di calcio di scuola dove sta avvenendo la discussione". "L'emergenza è rientrata, si trattava di una minoranza di studenti" è stata la risposta data a Roma Today dall'istituto.