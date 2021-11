Scuole occupate, il leader dei presidi contro gli studenti: "Inutile perdita di tempo imposta da una minoranza"

Le occupazioni delle scuole da parte degli studenti? Per Mario Rusconi, presidente dell'associazione nazionale presidi di Roma "sono un'inutile perdita di tempo a scapito della maggioranza degli studenti".

Nella Capitale sono diventati 18 i licei che, dal 6 ottobre a oggi, sono entrati nel massimo livello di agitazione. Per Rusconi, che dirigente scolastico lo è stato per molti anni, sarebbe tutta una scusa: "Con l'avvicinarsi delle vacanze natalizie - dichiara all'Adnkronos - ecco riproporsi, soprattutto a Roma, il rito stanco delle occupazioni scolastiche, che non hanno mai risolto nulla se non far perdere inutilmente giornate di scuola a quella stramaggioranza di studenti a cui non interessa proprio questo tipo di contestazione. E' sempre una minoranza di studenti che in maniera molto poco democratica e con arroganza rispetto al più elementare dei principi democratici, in cui è la maggioranza che decide, occupa le scuole magari anche nottetempo".

Addirittura, secondo Rusconi, chi sta guidando e concretizzando le occupazioni nei vari licei romani lo farebbe "come prova tecnica per prepararsi una prospettiva politica" e non per ragionare sui problemi che affliggono il mondo della scuola.