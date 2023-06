Scuola, nelle medie di Roma in 500 non faranno l'esame. E la maturità torna all'epoca pre-Covid

Oltre 40.000 adolescenti hanno iniziato oggi, 13 giugno, l'esame per ottenere la licenza media e passare al ciclo delle superiori. Il numero si riferisce ai "licenziandi" di Roma e provincia e a quanto risulta all'associazione nazionale presidi del Lazio, in 500 non sono stati ammessi alla prova. I motivi? Non c'entra il rendimento.

I presidi del Lazio sulle bocciature in terza media

Se si interpella Cristina Costarelli, preside del liceo Newton e presidente dell'Anp Lazio, il post-Covid non ha fatto tornare a galla problematiche di apprendimento e preparazione tra chi frequenta l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. "La non ammissione resta molto residuale - spiega a RomaToday - quasi non è prevista in tutto il primo ciclo. Quando lo si fa, i motivi non sono legati al rendimento e all'impegno, ma a situazioni molto estreme".

In 500 non hanno iniziato l'esame per la licenza

A livello nazionale, infatti, la percentuale di alunni 13enni non ammessi alle tre prove scritte e alla prova orale non supera lo 0,5% sul totale. Considerando i numeri di non ammessi di questo 2023 a Roma e provincia, la percentuale si alza ma resta estremamente bassa, cioè poco sopra l'1% della popolazione studentesca: "Parliamo di alunni che ad un certo punto smettono di frequentare - continua Costarelli - non arrivando materialmente al minimo delle presenze, anche con tutte le deroghe previste. Parliamo di motivi di famiglia gravi e di salute. Ma se non si hanno parametri per valutare un alunno, è impossibile farlo accedere all'esame. Anche prima del Covid situazioni simili già esistevano".

Licei, il problema è allo Scientifico: "Sbagliano indirizzo"

Anche il trend delle bocciature alle scuole superiori di secondo grado rimane pressoché invariato, secondo Costarelli: "Nel 2020 non è stato fermato nessuno - ricorda la dirigente - nel biennio 2021 e 2022 abbiamo prestato molta attenzione, adesso si è tornati alla normalità, seppur va detto che gli effetti della pandemia ancora ci sono e ci saranno per qualche anno. Le bocciature sono più frequenti tra il primo e il secondo anno, in particolare allo Scientifico". Spesso, infatti, vengono commessi degli errori nell'orientamento di chi deve decidere l'indirizzo: "Ragazzi che avrebbero dovuto fare altro - conferma Costarelli - e quindi vengono fermati. Mi baso su ciò che vedo da me, su classi di 30 o 31 alunni, ci sono 4 o 5 bocciature. Mentre le quinte classi sono state tutte ammesse alla Maturità".

Maturità 2023, si torna alla normalità

Maturità che vedrà partire la prima prova il 21 giugno alle 8.30 e dopo 4 anni torna alla normalità: seconda prova nazionale (matematica allo Scientifico, latino al Classico) e metà commissione di valutazione composta da membri esterni. Per i maturandi è motivo d'ansia, provenendo dal triennio della pandemia: "Questa è la prima novità di impatto - conclude Costarelli - insieme al fatto che i crediti di ammissione all'esame durante il Covid sono stati in sessantesimi, quindi molti sono attivati con il diploma già in tasca, adesso si è tornati ai quarantesimi e quindi essere promossi non è scontato. C'è più ansia, sicuramente".