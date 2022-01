Scuole materne a Roma, al via le iscrizioni: ecco quando scadono i termini e come presentare domanda

Sono aperte le iscrizioni alla scuola d'infanzia capitolina. Da oggi 4 gennaio e fino al 28 gennaio le famiglie potranno iscrivere le bambine e i bambini che alla data del 31 dicembre 2022 abbiano compiuto tre anni e non ne abbiano ancora compiuti sei, in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite per legge nel 2017.

Domanda solo online

I documenti vanno presentati esclusivamente online tramite il sito di Roma Capitale (www.comune.roma.it) seguendo il percorso "Servizi"-"Scuola"-"Scuola dell'infanzia"-"Servizi Online"-"Iscrizioni Scuole Capitoline dell'Infanzia"-"Domanda online". Su richiesta delle famiglie possono anche essere iscritti i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2023, nei limiti e secondo i criteri indicati nell'avviso. Le domande di iscrizione arrivate per prime non danno diritto a precedenza nella formulazione della graduatoria di accesso al servizio.

Le eccezioni previste dall'avviso

E' possibile chiedere l'iscrizione anche per bambini che compiranno tre anni entro il 31 gennaio 2023: in questo caso, come si legge nell'avviso pubblico, la loro ammissione è subordinata all’esaurimento della lista di attesa municipale dei bambini che abbiano compiuto 3 anni entro il 31 dicembre 2022, nonché all’esaurimento della graduatoria relativa alle domande presentate fuori termine dei bambini che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre 2022. Inoltre le famiglie potranno chiedere di iscrivere anche bambini nati a febbraio, marzo, aprile 2020, i cosiddetti anticipatari.

Le domande accolte con riserva

Come sempre accade, l'iscrizione è legata alla residenza di almeno uno dei genitori o dei nonni o dove ricade il posto di lavoro di uno dei due genitori. Sono accettate con riserva le domande presentate dalle famiglie in attesa di residenza provenienti da altri comuni o in attesa di trasferimento di residenza sia nel proprio Municipio sia da un altro. In questi due casi bisognerà autocertificare il trasferimento in corso e i bambini saranno inseriti in graduatoria: entro il 31 agosto 2022 l'ufficio gestione infanzia del Municipio verificherà l'avvenuto trasferimento, pena la decadenza.

Ovviamente, nel rispetto delle norme internazionali, nazionali e regolamentari, anche i bambini presenti solo temporaneamente nel territorio della Capitale, seppur privi di residenza, potranno essere iscritti alle scuole d'infanzia. L'amministrazione, infatti, per loro assicura la migliore integrazione attraverso accordi di rete e interrelazioni tra ambiti.