Scuole d'infanzia, aperte le iscrizioni per l'anno 2023/2024: come fare domanda

Al via le iscrizioni alle scuole dell'infanzia capitoline per l'anno scolastico 2023/2024. Dal 9 gennaio e sino al 31 le famiglie potranno fare domanda tramite l'apposita sezione sul sito del Comune di Roma, sulla base del nuovo bando che consente, tra le altre cose, di indicare sino a tre scuole.

I principali contenuti del bando, cui ha lavorato l'assessorato alla Scuola di Claudia Pratelli, sono che si può fare domanda di iscrizione anche in una scuola che si trova in un Municipio diverso da quello di residenza o domicilio, che le scuole per cui si può applicare salgono a tre, e che la possibilità di fare domanda viene estesa anche a chi è domiciliato all'interno del territorio di Roma Capitale e ai soggetti meritevoli di tutela.

Il bando prevede in particolare il riconoscimento di un punteggio dedicato anche nei casi di condizione di detenzione di uno o di entrambi i genitori, altre situazioni familiari individuate dai comuni, dai consultori, dalle case-famiglia, dalle case rifugio o dai centri antiviolenza e per gli orfani di femminicidio.

"La scuola è un diritto fondamentale e insostituibile veicolo di inclusione - ricorda Pratelli - Il nuovo sistema di punteggi penalizza più i genitori studenti, e si riconosce così piena dignità ai percorsi di studio e all'impegno che richiedono. Aumenta inoltre il punteggio per le famiglie in cui uno dei genitori è in cerca di occupazione per promuovere l'occupazione femminile, poiché troppo spesso a non lavorare dopo la nascita dei figli sono le donne, incastrate nella trappola della cura".

Come fare domanda d'iscrizione

La giunta capitolina aveva approvato la delibera che stabilisce i nuovi criteri e i relativi punteggi lo scorso 30 dicembre. Le domande vanno presentate esclusivamente online a questo indirizzo, sistema che permette sia l'inserimento di una nuova domanda sia la visualizzazione delle domande già inserite. La graduatoria può essere consultata accedendo ai Servizi Scolastici e poi alle “Graduatorie Scuole Comunali dell’infanzia”.