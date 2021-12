Le scuole di Roma chiuse in anticipo per le vacanze di Natale: come stanno davvero le cose

Chiudere le scuole in anticipo in vista delle vacanze di Natale per evitare di far esplodere i contati da Covid 19? A sentire quanto dicono tutte le Asl e i presidi di Roma e del Lazio "assolutamente no". Però le voci si rincorrono, gli appelli si moltiplicano, i dati mostrano numeri in aumento soprattutto nella fascia di popolazione che va dai 6 ai 10 anni, con quasi tutti gli istituti comprensivi che annoverano classi in quarantena se non veri e propri cluster.

Nei giorni scorsi alcuni medici di base di Roma, incluso il vicesegretario della Fimmg Lazio (la federazione italiana dei medici di medicina generale) Alberto Chiaratti, hanno lanciato l'allarme sulla diffusione del virus tra i bambini. L'incidenza tra di loro è tripla rispetto alle altre fasce d'età. Il pericolo che il Covid sia il "regalo" principale ai cenoni del 24 e del 25 dicembre è dietro l'angolo.

La lettera delle Asl: "Mai chiesto chiusura anticipata"

Ma, come dicevamo, le aziende sanitarie locali della nostra regione hanno categoricamente smentito la possibilità di una chiusura anticipata: "Non abbiamo mai chiesto ai Prefetti di andare a chiusure anticipate - scrivono i direttori generali delle Asl Roma 1, Roma 4, Roma 6, Viterbo e Latina - la situazione è costantemente monitorata e ogni azione deve essere proporzionale all'andamento della curva epidemiologica che vede il Lazio in zona bianca, dove non sono previste ulteriori restrizioni". La priorità è vaccinare i minori di 12 anni, con la campagna in partenza domani 15 dicembre.

I presidi: "Allarme lanciato dai medici"

Anche i dirigenti scolastici sono dello stesso parere. Cristina Costarelli, numero uno dei presidi di Roma e del Lazio, ribadisce quanto espresso già ieri da Mario Rusconi, veterano della categoria: "Noi non abbiamo né pensato né chiesto chiusure anticipate - scandisce a Roma Today -, l'allarme è stato generato da medici di base e Asl alle prese con una gestione ai limiti dell'impossibile per quanto riguarda quarantene e tamponi, soprattutto nelle scuole elementari. La nostra preferenza, da sempre, è la didattica in presenza. Anche perché ci sono dei passaggi normativi da compiere, per chiudere anticipatamente, per i quali non c'è proprio tempo".

"Contraria ad anticipare vacanze, ci vogliono vaccinazioni"

Monica Calcagni è un medico di medicina generale che opera nel Municipio III, zona Talenti (Asl Roma 1) ed è anche medico vaccinatore da aprile 2021. A differenza di altri colleghi, non ritiene sia minimamente una soluzione andare a chiusura anticipata: "Bisogna incentivare le vaccinazioni nei bambini - ci spiega - e se non si riesce con una campagna di sensibilizzazione, allora imporre l'obbligo vaccinale. Chiudere le scuole non serve, si mettono solo in difficoltà le famiglie. E poi qual è lo scopo, salvare il Cenone? Non combattere il virus? Allora restiamo in dad anche dopo". Da madre di tre figli, sia sotto sia sopra i 12 anni, ha un punto di vista privilegiato sulla situazione vaccinazioni: "Posso dire senza dubbi - conclude - che nella maggior parte dei casi i genitori non farà somministrare la dose ai propri figli sotto i 12 anni. In classe del mio saranno in 2 su 25".