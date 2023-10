Scuole aperte a Roma 2023/2024: pubblicata la graduatoria delle domande ammesse

Roma Capitale ha reso pubbliche le graduatorie aggiornate delle scuole pubbliche che hanno ricevuto il finanziamento per svolgere attività extra-didattiche nella fascia pomeridiana e serale, oltre che nei fine settimana. Come lo scorso anno, anche per il 2023/2024 a Roma potranno restare aperte 114 scuole, tra istituti comprensivi e istituti superiori, in tutti i 15 municipi della città.

Scuole aperte a Roma 2023/2024

L'avviso pubblico per accedere al finanziamento prevede un contributo fino a 15mila euro per scuola, per l'interno anno scolastico, da parte del dipartimento scuola, lavoro e formazione professionale, allo scopo di "favorire la creazione di reti territoriali" e la costituzione di una comunità educante che unisca terzo settore, associazioni di volontariato, personale scolastico e famiglie anche in un'opera di messa in sicurezza dei territori. Gli istituti ammessi al finanziamento sono 114.

Una graduatoria di validità biennale

Nell’attuazione degli interventi progettuali, le scuole potranno procedere autonomamente o avvalersi di organismi rappresentativi delle comunità scolastiche (comitati o associazioni di genitori, insegnanti, studenti/studentesse), o territoriali (Terzo Settore), di istituzioni o di professionisti/e nelle diverse discipline e aree di intervento considerate. La graduatoria ha validità biennale: le scuole destinatarie del finanziamento saranno individuate, in base all’ordine della graduatoria definitiva, quali destinatarie anche del finanziamento dedicato al progetto Scuole aperte il pomeriggio, la sera e nei week end dell’anno scolastico 2024/2025, nei limiti delle risorse disponibili e previa revisione e rimodulazione del progetto concordata con gli uffici.

Le attività previste dal bando

Tra le attività ammesse come progettualità finanziabile ci sono laboratori di teatro, musica, danza, hip hop, arti visive, supporto scolastico, percorsi didattici personalizzati o per micro-gruppi, corsi di lingua italiana per stranieri L2, laboratori corsi o eventi legati alla divulgazione scientifica e all'apprendimento delle materie STEM, cioè science, technology, engineering and mathematics, sostenibilità ambientale ed emergenza climatica, percorsi di ricerca e sperimentazione in collaborazione con l'università, ascolto psicologico, educazione affettiva, prevenzione e contrasto degli stereotipi di genere, concerti, spettacoli, film, presentazioni letterarie.