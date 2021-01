A Roma e nel Lazio le scuole riaprono in presenza: le 10 azioni messe in campo per il rientro

A Roma riaprono le scuole superiori in presenza. Con un ritardo di 10 giorni rispetto alle previsioni e a tre mesi dall'ultima volta, riaprono i cancelli degli istituti scolastici. Didattica in presenza per il 50% degli alunni, fino al 75%. Una ripresa con il parere positivo del Comitato tecnico scientifico, riunito questa mattina per dire che sì, le scuole vanno riaperte e, sottolineano ancora gli esperti, se qualche presidente di regione decidesse diversamente, "se ne assume la responsabilità".

Roma e il Lazio sono pronte. A dirlo è Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio che ha voluto inviare una lettera a tutti gli studenti. "Agli oltre 500 mila studentesse e studenti delle scuole elementari e medie che quest'anno hanno sempre svolto lezioni in presenza, auguro una buona continuità di anno scolastico. Un augurio di buon rientro, invece, desidero rivolgerlo alle ragazze e ragazzi delle scuole superiori che nel Lazio sono oltre 250 mila e che da domani, 18 gennaio, riprenderanno in parte a andare a scuola, alternando le lezioni in presenza a quelle a distanza".

Un rientro importante perché "tornare alla didattica in presenza è certamente importante poiché consente il recupero della socialità e delle relazioni così sacrificate in questi ultimi mesi, significa sostenere meglio gli studenti più in difficoltà". Di Berardino ricorda anche le preoccupazioni dei genitori: "È naturale che in questi giorni i genitori, gli studenti e gli insegnanti siano preoccupati per l'eventuale possibilità di contagio. Ed è per questo che è importante che indicazioni sui corretti comportamenti da tenere dentro le scuole siano rispettate in pieno".

Indicazioni che vengono ribadite: distanziamento di un metro tra gli studenti e di due metri tra gli studenti e docenti; igiene delle mani e delle superfici; areazione degli ambienti. Certamente rimane l’uso obbligatorio della mascherina anche quando si è seduti al banco con l’eccezione degli studenti con disabilità (e dei bambini dell’infanzia). "È necessario", chiosa l'assessore "continuare, con piccoli sacrifici, a evitare i contagi e a proteggere sé stessi e gli altri".

"L’impegno della Regione Lazio", continua ancora Di Berardino, "rimane quello di contribuire a rimettere al centro della discussione sullo sviluppo della nostra regione e del nostro paese il tema della scuola, dei saperi, della formazione e delle competenze, per far ripartire l’ascensore sociale ma anche per dare un impulso decisivo all’innovazione del sistema economico, produttivo, amministrativo e sociale nel rispetto della sostenibilità e dei diritti. La scuola deve essere motore del cambiamento: per questo è necessario occuparsene e parlarne sempre anche dopo l’emergenza in corso senza abbandonare la modalità della concertazione con tutti i soggetti coinvolti fino a realizzare un patto per la scuola del futuro senza perdere di vista il presente e rafforzare il contrasto alla vecchia e nuova dispersione scolastica".



Come si rientra a scuola? Ecco, in 10 punti gli interventi introdotti per un rientro a scuola in sicurezza.