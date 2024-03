Scuole aperte il pomeriggio contro la povertà educativa: patto tra Comuni in Campidoglio

Un patto condiviso, tra Roma, Milano, Bologna e altri comuni d’Italia per contrastare la povertà educativa. Più di 250 persone in presenza e decine online hanno partecipato, nel pomeriggio di giovedì 29 febbraio, all'iniziativa in Campidoglio “Scuole Aperte, strumenti di prevenzione e contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica e come luoghi di costruzione di comunità” promossa da Roma Capitale, Comune di Milano, Comune di Bergamo, Comune di Bologna in collaborazione con la Rete delle Scuole Aperte e Partecipate e con il patrocinio di Anci.

Dalla giornata ha preso avvio un percorso condiviso tra i Comuni, volto a stilare una road map per definire un modello replicabile in ogni realtà territoriale sulle scuole aperte. In modo da sollecitare il governo a investire su questo progetto, rendendolo una realtà praticabile in tutti i territori.

“La scuola può svolgere a pieno il proprio ruolo fondamentale di presidio educativo se si trasforma sempre più in un vero polo civico e culturale di riferimento per la vitalità dei quartieri – ha spiegato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – ecco perché da subito a Roma, oltre che sulla sicurezza delle strutture, abbiamo investito tanto nelle scuole aperte anche dopo l’orario canonico, coinvolgendo quest'anno 115 strutture e sostenendo centinaia di progetti. Una vera scuola di comunità è infatti quella capace di conquistare nuovi spazi di socialità, creare nuove opportunità di crescita sui territori, combattere la povertà educativa e la dispersione scolastica, oltre che favorire la piena partecipazione di studenti e famiglie. C'è tantissimo lavoro da svolgere ma noi vogliamo fare di Roma una comunità educante policentrica, davvero aperta allo scambio reciproco di esperienze e di idee con il territorio”.

E l’assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli ha aggiunto: “In Campidoglio si è aperto un processo che ha come perno il protagonismo delle scuole, delle comunità educanti, delle associazioni e delle amministrazioni comunali che hanno sperimentato le scuole aperte oltre l'orario ordinario nei propri territori. Ma da qui non prende avvio solo una riflessione, seppur preziosa, su questo straordinario strumento di contrasto alle diseguaglianze, ma anche un vero e proprio percorso di condivisione di pratiche ed esperienze che parli al paese e al governo. La povertà educativa è una grande emergenza nazionale e le scuole aperte sono una risposta. Partiamo dal Campidoglio quindi, con una ambizione grande: mettere al centro dell'agenda politica nazionale il tema e supportare sempre di più la scuola, luogo per eccellenza dove ritessere i fili sociali, costruire comunità, contrastare le solitudini e promuovere uguaglianza. Farlo ovunque, da nord a sud”.

Presente all’incontro anche la vicesindaca di Milano con delega all’Istruzione, Anna Scavuzzo: “Una scuola è aperta quando vive e si connette con ciò che sta al di là delle sue mura e dei suoi orari canonici – ha detto - in una relazione positiva con tutte le realtà del suo quartiere. Serve rafforzare questi strumenti, anche con i Patti educativi di comunità, a cui stiamo lavorando proprio in questi mesi”.

Daniele Ara, assessore alla Scuola, nuove architetture per l’apprendimento, adolescenti del Comune di Bologna ha sottolineato: “È evidente – aggiunge - che occorre un piano nazionale sull'educazione investendo sui nostri ragazzi, portando qualità nei quartieri e ridando prestigio al ruolo delle comunità scolastiche”. Mentre l’assessora all'istruzione del Comune di Bergamo, Loredana Poli ha spiegato: “Le scuole devono diventare hub di quartiere con la loro caratterizzazione educativa ma anche sportiva e potenzialmente anche civica aprendosi alla collaborazione con altre realtà e soggetti del territorio”. All’appuntamento ha partecipato anche Gianluca Cantisani, presidente della Rete nazionale delle Scuole Aperte e Partecipate: “La povertà educativa – ha spiegato - la vinciamo se sappiamo fare rete con i cittadini di un territorio, i genitori e gli studenti in primis. La Rete Nazionale delle Scuole Aperte Partecipate promuove la partecipazione dei genitori e degli studenti-ex studenti nell'amministrazione condivisa della scuola aperta. In Italia esistono già centinaia di scuole dove i genitori hanno le chiavi e che aprono tutti i giorni alla propria comunità”.