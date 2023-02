A Roma pagelle amare per chi ha occupato: 5 o 6 in condotta e voti abbassati

Sembrava dovesse essere un autunno di fuoco per quanto riguarda le occupazioni dei licei a Roma, ma paradossalmente l'ondata delle proteste - almeno ad oggi - è stata più corta rispetto all'autunno/inverno 2021/2022, quando alcuni istituti occuparono anche due volte in poche settimane. Nel frattempo, chi ha organizzato e preso parte alle proteste e alle occupazioni verrà punito con voti bassi in condotta.

Al Cavour 5 in condotta per chi ha occupato

Particolarmente severa la decisione del consiglio d'istituto del Cavour, occupato il 10 dicembre. Tutti coloro che hanno occupato si ritroveranno il 5 in condotta. Di recente se ne è occupato addirittura il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: "Mi ha scritto la nonna di uno dei ragazzi - aveva denunciato su Facebook - raccontandomi che hanno ricevuto il 5 in condotta nel primo trimestre e una nota in cui si parla di 'gravissime mancanze' e 'inosservanza delle norme che regolano la civile convivenza'. So che non è un caso isolato e che molte scuole si sono mosse per punire ragazzi e ragazze".

Punizione in pagella anche per gli studenti del Plinio

Già da prima, a inizio gennaio, la decisione di punire gli occupanti con un 6 in condotta era stata presa al Plinio Seniore di Castro Pretorio. Tanto che gli stessi genitori, solidali con i figli occupanti, si erano presentati in sit in sotto al liceo di via Montebello per protestare. Al voto basso in condotta in pagella sono state abbinate anche le sospensioni di un giorno.

Sei in condotta e voti abbassati al Mamiani

Stessa linea al Mamiani di Prati. Avevamo già raccontato di cosa è successo nel liceo del I municipio dopo l'occupazione, con la dirigenza scolastica che ha richiesto il risarcimento danni agli occupanti, ha sospeso i viaggi d'istruzione e a quanto conferma un genitore ha deciso per il 6 in condotta: "Ma non solo - approfondisce la mamma interpellata da RomaToday - perché i prof hanno anche abbassati i voti, con i 5.5 che sono diventati 5 per esempio. E chi è stato furbo e non si è autodenunciato, l'ha scampata bene".