I “fasci” fuori scuola agitano i collettivi. Dal Virgilio al Tasso, l’autunno dei licei si scalda

Blocco Studentesco ricompare fuori dalle scuole di Roma e lo scontro con i collettivi di sinistra si riaccende. Lo scorso anno, in primavera, i social erano diventati parte del campo di battaglia tra le due fazioni, con video di rivendicazione e repliche a distanza. Dalle sedi della gioventù di destra vandalizzate agli striscioni bruciati, i collettivi e l'organizzazione che fa riferimento a CasaPound si sono "punzecchiate" senza esclusione di colpi. E adesso la tensione torna a salire.

Blocco Studentesco e il sit-in davanti al Machiavelli

Il 25 settembre, infatti, un gruppo di militanti di Blocco Studentesco si è presentato sotto al liceo "Machiavelli", in zona Piazza Indipendenza, con megafoni e striscioni "per la situazione di disagio che gli studenti vivono quotidianamente nella scuola: bagni inagibili, strutture pericolanti e fatiscenti, laboratori e spazi inesistenti". Una protesta che il giorno dopo si è estesa a livello nazionale, con sit-in in diversi istituti superiori nelle principali città italiane.

La reazione dei collettivi di sinistra

Il "blitz", però, non è piaciuto ai collettivi di sinistra. Dal Virgilio al Tasso, dal Manara al Montessori, il 2 ottobre studentesse e studenti più militanti si sono ritrovati fuori dalle sedi con striscioni e fumogeni: "Fuori i fasci dalle scuole", lo slogan più diffuso. E poi la scritta "Blocco Studentesco" a testa in giù. Un richiamo al modo in cui è stato esposto il cadavere di Benito Mussolini, dopo essere stato ucciso dai Partigiani: a testa in giù a piazzale Loreto, Milano.

"Si sono presentati armati di caschi da moto"

"Esprimiamo totale solidarietà ai compagni e alle compagne - si legge in un post Instagram - e agli studenti e alle studentesse del Machiavelli. Blocco Studentesco ha esposto uno striscione e bandiere in un'azione rivendicata da loro stessi come squadrista. In un liceo dove i fascisti non sono mai stati forti, loro si presentano con adulti armati di caschi da moto, impedendo agli studenti di entrare". I collettivi politici dei principali licei romani segnalano poi "attacchinaggi in lungo e largo - si legge ancora - che hanno fatto pensare loro di poter alzare la testa, di uscire dalla sicurezza della notte e andare sotto le scuole, minacciando anche i collettivi fuori dal Virgilio".

Inizia ottobre e inizia l'autunno caldo dei licei romani, quindi. In un clima di contestazione perenne contro il Governo Meloni e il ministro Giuseppe Valditara. Da una parte le associazioni universitarie creano tendopoli contro il caro affitti per i fuori sede, dall'altra i "fratelli minori" si fronteggiano e preparano cortei e occupazioni.