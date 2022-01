Scuola, i presidi "rompono" con le Asl: "Costretti a fare il loro lavoro, adesso basta"

Dopo mesi trascorsi a collaborare, nel tentativo di superare le criticità di una quarta ondata che sta mettendo in ginocchio le scuole di ogni ordine e grado tra isolamenti fiduciari, quarantene e conseguente uso diffuso della didattica a distanza, il rapporto tra Asl e dirigenti scolastici sembra essere giunto ad un punto critico: "Non siamo più disposti a caricarci di incombenze che non ci spettano". I presidi di Roma e del Lazio lo dicono a chiare lettere, nel solco del comunicato pubblicato dall'associazione nazionale di categoria sul proprio sito ufficiale.

Nel documento uscito sabato 22 gennaio, l'Anp denuncia: "I dirigenti non si occupano più di questioni scolastiche - si legge - ma esclusivamente di problemi sanitari e para-sanitari. Ricevono a tutte le ore, sette giorni su sette, notizie relative agli esiti dei tamponi degli alunni e ci si aspetta che provvedano istantaneamente a modificare l’organizzazione del servizio e a comunicarlo alle famiglie. Sono sottoposti a una pressione psicologica senza precedenti da parte dei genitori che, ovviamente, chiedono loro conto della farraginosità della procedura e dell’inerzia delle Asl".

Un'inerzia sottolineata anche da Cristina Costarelli, dirigente del liceo Newton a Roma e presidente dell'Anp regionale: "Non è nelle competenze di noi dirigenti dare disposizioni di sorveglianza sanitaria - spiega a RomaToday - perché dovrebbe essere l'Asl. Invece ci viene detto chiaramente di non riuscire ad assicurare la gestione operativa dei casi secondo le tempistiche previste. Noi comprendiamo le difficoltà, ma non può ricadere tutto sulle scuole, alle quali si chiede di sostituirsi all'autorità sanitaria disponendo sorveglianze e calcolandone la durata in un quadro che si evolve di ora in ora". Sul sovraccarico lavorativo Costarelli torna a una settimana di distanza rispetto a quando già ne aveva esposto le conseguenze: "Riceviamo gli esiti dei tamponi anche alle nove o dieci di sera - lamenta Costarelli - dovendo quindi prendere decisioni sul giorno successivo. Forse sarebbe il caso che le Asl dessero indicazioni precise sugli orari entro i quali comunicare gli esiti, preferibilmente le 18".

Dopo quattro mesi di scuola in presenza e con le spalle cariche degli effetti delle vacanze di Natale, la misura da parte dei dirigenti scolastici sembra colma e il rapporto con le Asl incrinato: "Le Asl ci fanno richieste illegittime - attacca Costarelli - perché noi presidi rispondiamo innanzitutto alla legge dello Stato e poi alle disposizioni del nostro ministero, non siamo tenuti a farlo rispetto alle disposizioni di un'amministrazione differente, tanto più se non c'è supporto normativo". "Confermiamo dunque perplessità e disappunto - conclude la dirigente - per essere caricati di incombenze che non sono previste dalla normativa nazionale e non siamo quindi disposti ad accettare. Ovviamente ogni istituto si muoverà in autonomia, ma chi riterrà di volersi fermare nel dare disposizioni di sorveglianza al posto della Asl, lo farà".