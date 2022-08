A Roma mancano presidi e insegnanti

Sono esattamente 48 gli istituti di Roma e provincia senza un dirigente. A farlo sapere è la Uil Scuola del Lazio, in seguito a un incontro con il distretto territoriale romano dell'ufficio scolastico in vista del nuovo anno che prenderà il via a metà settembre.

Dal 31 agosto le nomine degli insegnanti di sostegno

La carenza, però, non riguarderà solo i vertici degli istituti. Anche sugli organici c'è qualcosa (ancora) che non va. Come lo scorso anno e quello prima ancora. "Non abbiamo dati definiti - spiega a RomaToday il segretario del sindacato Saverio Pantuso - per ora possiamo parlare delle immissioni in ruolo che sono in procinto di fare da mercoledì 31 agosto, esclusivamente per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno. Ne sono previsti 74 per la scuola d'infanzia, 668 per quella primaria, 765 per la secondaria di primo grado e 396 per la secondaria di secondo grado. Questi solo sull'area metropolitana di Roma". Basteranno a coprire le cattedre esistenti? "No - risponde il segretario Uil regionale - figuratevi che l'anno scorso hanno convocato i docenti fino al 16 febbraio".

Nel Lazio 78 istituti senza dirigente

Per quanto riguarda tutti gli altri docenti, per tutte le altri classi di concorso, se ne parlerà dal 1° settembre. Per i presidi la soluzione è la solita: "Le reggenze - conferma Pantuso - con un dirigente che dovrà prendersi la responsabilità di una seconda scuola e fare avanti e indietro". In totale nel Lazio sono 78.

I presidi romani: "Cambiare il meccanismo delle graduatorie"

Mario Rusconi, numero 1 dell'associazione nazionale presidi di Roma, è sulla stessa linea: "Dall'inizio di settembre mancheranno sia presidi sia docenti - mette il carico - perché i concorsi sono stati fatti con troppa distanza l'uno dall'altro, quindi anche quest'anno si determinerà una situazione scomoda. Sui docenti è più delicata. Per questo prima dell'inizio dell'anno scolastico i dirigenti dovranno nominare dalle loro graduatorie insegnanti precari 'sine die', finché poi sarà l'ufficio scolastico regionale a procedere. L'anno scorso ci sono state immissioni in ruolo a dicembre, gennaio, febbraio. Sono anni che chiediamo si elimini questo meccanismo, che in città grandi come Roma ci siano graduatorie a livello municipale o distrettuale dalle quali le scuole stesse attingano evitando il balletto delle GPS (graduatorie provinciali di supplenza, ndr). Bisogna tutelare il diritto degli insegnanti e quello alla continuità didattica, scongiurando scenari che vedono classi cambiare professori a metà anno".

Anp Lazio: "Quest'anno si è iniziato prima, vediamo come andrà"

Meno pessimista, al momento, Cristina Costarelli: "Al momento da noi non c’è una situazione preoccupante - spiega la dirigente del liceo Newton a Monteverde e presidente dell'Anp regionale - ci mancano 4 o 5 docenti su 90 quindi sono fiduciosa sul fatto che entro due settimane si risolva. Rispetto agli anni scorsi siamo in anticipo, perché le nomine sono iniziate prima e questo ci fa ben sperare. Sull’argomento ancora siamo nei tempi, vedremo in una fase ravvicinata come staremo messi".