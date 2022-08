Il ritorno a scuola è salato: le famiglie spenderanno fino a 1.300 euro

A Roma e nel Lazio le scuole ripartiranno tra il 12 e il 15 settembre. Le famiglie si stanno organizzando al meglio, tra zaini, astucci, cancelleria, diari e libri che ogni anno cambiano edizione costringendo quasi sempre ad andare sul nuovo a discapito di possibilità di risparmio date dall'usato. Ci si mettono anche i rincari, dovuti al caro-bollette che influisce sui prezzi decisi dalle aziende del settore. Secondo Codacons la spesa media per ogni studente sarà di circa 1.300 euro.

I rincari arrivano fino al 10%

Un duro colpo per chi è già fiaccato dall'inflazione, dall'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, della benzina e dei consumi di luce e gas. Gli incrementi, secondo l'associazione nazionale dei consumatori, si attestano sul +7% per tutto il materiale di "corredo", con picchi del 10% quando entrano in ballo i marchi o i prodotti sponsorizzati dagli "influencer" più seguiti dai giovanissimi. Uno zaino "griffato" può arrivare a costare più di 200 euro, un astuccio anche 60 euro, un diario 30. Se a questo si aggiunge la spesa media per i libri, che va dai 300 ai 600 euro in base al grado scolastico, ecco che il "paniere" si fa pesante e migliaia di famiglie nella nostra regione rischiano di non farcela.

Alla base c'è il caro-bollette

"Alla base dei rincari – spiega il Codacons – i maggiori costi di produzione in capo alle imprese del settore determinati dal caro-energia, e la crisi delle materie prime che ha fatto salire sensibilmente le quotazioni di alcuni prodotti come la carta o il tessile. Risparmiare, tuttavia, è possibile".

I consigli per risparmiare

E' proprio il Codacons, infatti, a suggerire alcuni accorgimenti pratici per abbattere la spesa fino al 40%. Innanzitutto, evitando le mode. Non dare seguito alle richieste dei figli, bombardati dalle pubblicità in tv e soprattutto sui principali social (da TikTok a Instagram), significherebbe risparmiare un bel po'. "Scegliere il supermercato e non le cartolibrerie - scrive l'associazione - vi farà risparmiare ulteriormente, con prezzi inferiori anche del 30%. Nei supermercati vengono esposti prodotti 'civetta' a prezzi stracciati, perché tanto le famiglie acquisteranno anche tutto il resto. Se ci si limita a questi prodotti sottocosto, risparmierete". Per il resto, le raccomandazioni del Codacons vanno dallo scegliere il momento giusto per fare acquisti di materiale scolastico ("non per forza in largo anticipo") al privilegiare l'usato ("con risparmi fino al 50%").