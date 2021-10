Scuola, occupato il liceo Manara di Monteverde: "Rivogliamo la palestra e l'utilizzo del cortile"

Da questa mattina all'alba circa 350 studenti del liceo Manara di Monteverde, in via Basilio Bricci, sono all'interno dell'edificio in stato di occupazione. La decisione è stata presa all'unanimità nei giorni scorsi durante un'assemblea di collettivo svoltasi a Villa Pamphilj.

"Mancano gli spazi, la palestra doveva essere ristrutturata ma ancora è inagibile - spiegano alcuni studenti dall'interno della scuola - non possiamo utilizzare il cortile. Per questo abbiamo deciso che un'azione del genere fosse necessaria, per farci ascoltare dalla preside e dalle istituzioni". Gli alunni del Manara, oltre ai problemi interni specifici dell'istituto, vorrebbero anche l'interruzione degli ingressi scaglionati e denunciano il sovraffollamento dei mezzi pubblici: "Molti di noi prendono il 44 tutte le mattine, è sempre pieno".

Alla fine di una lunga trattativa con la dirigente scolastica Atala Grattarola, con la polizia che ha presidiato tutti gli ingressi dell'istituto, agli occupanti è stato concesso di rimanere dentro fino alle 9 di venerdì 29 ottobre, non un minuto di più vista anche la situazione di allerta in cui piomberà Roma per il vertice del G20 che si terrà all'Eur.

(Articolo aggiornato alle 16:20 del 28 ottobre)