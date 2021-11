Scuola, il nuovo protocollo riduce le quarantene. I presidi del Lazio: "Ma le nostre responsabilità sono poco chiare"

Ridurre al minimo la didattica a distanza. È questo lo scopo del nuovo protocollo che regola le quarantene a scuola, scritto dai ministeri della Salute e dell'Istruzione insieme all'Istituto Superiore di Sanità e alle Regioni, che nelle prossime ore dovrebbe diventare definitivo dopo aver già ricevuto l'informale ok da parte del sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Anche a Roma e in tutto il Lazio, dunque, le classi non finiranno in didattica a distanza con un solo positivo al Covid 19, ma ce ne vorranno tre. E con due positivi frequenteranno in presenza gli alunni vaccinati, da casa tutti gli altri.

"Siamo favorevoli alla riduzione delle quarantene - commenta a RomaToday la presidente dell'associazione presidi di Roma e del Lazio, Cristina Costarelli - perché si riduce di conseguenza la didattica a distanza. Ci sono però dei passaggi del nuovo protocollo che andrebbero chiariti molto bene, affinché sia uniforme, unitario e ben comprensibile".

La preoccupazione, da parte di Costarelli, è che ai dirigenti scolastici venga chiesto di fare cose che da una parte non sono nelle loro competenze e dall'altra vengono ostacolate da una serie di divieti già decisi dal ministero: "Veniamo assimilati ad autorità sanitarie - spiega Costarelli, che è anche preside del liceo Newton - perché siamo responsabili nell'attivazione delle quarantene, dovendo anche stabilire quali misure adottare. Il problema è che il tempo che trascorre per assolvere a questi passaggi, soprattutto se ci troviamo a interloquire con le Asl che quest'anno hanno inviato il protocollo a metà ottobre, rischia di far peggiorare la situazione. Chi deve fare queste comunicazioni? Se ci sono genitori che si rifiutano di sottoporre i figli minorenni al tampone?".

Secondo quanto si legge nella bozza del protocollo è il dirigente scolastico che, insieme al referente Covid scolastico, deve individuare i contatti del caso positivo e prescrivere le misure, seguendo e indicazioni presenti nel protocollo.

Possibili problematiche si verificherebbero poi qualora, con due positivi in una classe, a frequentare in presenza potranno essere solo i vaccinati. "Ma noi questo, ufficialmente, non possiamo saperlo - risponde Costarelli - perché ci è fatto divieto di chiedere se qualcuno è vaccinato o meno. Poi ovviamente è facile scoprirlo, perché chi torna dopo 7 giorni di quarantena è immunizzato, chi dopo 10 giorni no. Ma è paradossale che ci venga chiesto di fare questa differenziazione non potendola verificare".

Antonello Giannelli, presidente nazionale dei presidi, sulle possibili accuse di discriminazione tra vaccinati e non vaccinati ha risposto così, interpellato da Radio Cusano Campus: "Discriminazione? Bisogna tutelare tutti quanti - ha detto - , a questo punto ci saranno lezioni a distanza per chi non può frequentare perché rischierebbe di contagiare ed essere contagiato. Ovviamente c'è un corollario: è meglio che ci vacciniamo tutti".