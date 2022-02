Scuola e quarantene: ecco tutte le nuove regole in vigore dal 7 febbraio

Cambiano nuovamente le regole per la gestione delle positività e delle quarantene a scuola, stavolta sembra definitivamente. Da lunedì 7 febbraio i dirigenti scolastici e le famiglie vedranno allentarsi la pressione, con periodi di isolamento dimezzati fino ad essere azzerati per chi è vaccinato o guarito dal Covid da meno di 120 giorni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le nuove disposizioni ministeriali, divise per fasce d'età.

Scuola materna e scuola d'infanzia (0-6 anni)

Per quanto riguarda i più piccoli, si attenderà la quinta positività - educatori e insegnanti inclusi - per sospendere le attività in presenza 5 giorni. Fino al quinto caso, educatori e insegnanti proseguiranno indossando la mascherina ffp2 per la durata di 10 giorni.

Scuola primaria (6-10 anni)

La didattica a distanza viene completamente eliminata per chi è vaccinato. Solo gli alunni non vaccinati - o guariti dal Covid-19 da oltre 120 giorni - dovranno restare a casa in Dad 5 giorni in caso, all'interno di una stessa classe, si superi il quinto contagio da Covid-19. Ovviamente per i vaccinati, in caso di rientro in aula dopo una sospensione della didattica in presenza, ci sarà l'obbligo di indossare la ffp2. Chi attualmente si trova in sorveglianza con testing, dal 7 febbraio può rientrare in presenza senza ulteriori test.

Scuola media e superiore (11-18 anni)

Didattica a distanza azzerata per chi è vaccinato con doppia dose da meno di 120 giorni, ha la dose booster oppure è guarito dal Covid-19 da meno di 120 giorni. I non vaccinati - o chi è guarito da più di 120 giorni o non ha fatto il booster con la seconda dose ricevuta oltre 120 giorni fa - dal terzo contagio in una stessa classe dovrà restare a casa, ma solo per 5 giorni invece che 10 come prima.