Anche il Mamiani è occupato: diventano 24 i licei in protesta a Roma

Occupato il liceo Mamiani di Prati. Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 30 novembre, gli studenti del classico di viale delle Milizie hanno deciso di barricarsi dentro la loro scuola dopo un'assemblea pomeridiana alla fine della quale è stata votata la forma di protesta più estrema.

La giornata di ieri: 5 licei occupati

L'occupazione del Mamiani è arrivata alla fine di una giornata che ha visto anche il Meucci, il Kant, il Cavour e il Matteucci aggiungersi alla ormai lunghissima lista di istituti romani che dal 6 ottobre a oggi sono stati o sono in mano agli studenti. Considerati anche il Giordano Bruno, il Carducci, il Lucrezio Caro e il Montessori sono 9 occupati al momento, ventiquattro in totale dall'inizio della mobilitazione.

Il comunicato del collettivo studentesco

"Non intendiamo interrompere la didattica - si legge nel comunicato del collettivo autorganizzato Mamiani - ma portare avanti il percorso di mobilitazione volto a manifestare il nostro dissenso nei confronti di un sistema scolastico che non soddisfa le nostre esigenze, picconato da una scia di riforme susseguitesi negli anni". Inoltre, gli studenti occupanti chiedono maggiore "inclusione nell'ambiente scolastico" e puntano il dito in particolare contro "l'alto tasso di abbandono scolastico nel nostro istituto - scrivono - dove gli studenti vengono spinti a cambiare scuola con convocazioni arbitrarie spesso solo per qualche insufficienza, pressione psicologica, lettere di trasferimento già firmate dalla scuola prima di essere presentate ai genitori". Vorrebbero inoltre maggiore orientamento prima di passare all'università con "l'attivazione di corsi sull'orientamento universitario, educazione finanziaria, civica, sulle questioni della parità di genere non prettamente nozionistici".

L'ultima occupazione a febbraio

Il 10 febbraio scorso il Mamiani era stato al centro dell'attenzione per una precedente occupazione, durata tre notti e definita al tempo anche drammatica. Dal blitz di poco più di 100 ragazzi per barricarsi nella scuola passando per il sit-in di una cinquantina di alunni in disaccordo con l'occupazione "decisa arbitrariamente da una minoranza", fino al raid di un gruppo di giovani, individuati dagli occupanti del Mamiani come appartenenti a frange di estrema destra. L'occupazione di nove mesi fa creò una profonda spaccatura all'interno della comunità scolastica dello storico liceo di Prati, tanto che una rappresentante del liceo, Ginevra Ricci, raccontava a Roma Today di un "percorso per rendere più sereno l'ambiente e ricucire la comunità scolastica" fatto di incontri pomeridiani con studenti, professori e ospiti esterni quali educatori e psicologi a fare da mediatori. La mobilitazione studentesca nazionale, che vede Roma come sempre protagonista, non ha permesso di continuare questo percorso: il liceo Mamiani è nuovamente occupato e l'obiettivo, apparentemente, è resistere fino alla fine della settimana.