Scuola e trasporti: modificate 30 linee di Atac e RomaTpl. "Così ci sono collegamenti più funzionali"

Trenta le linee bus modificate negli ultimi giorni per consentire collegamenti più funzionali con le scuole della città e per rispondere, soprattutto, alle esigenze degli studenti. Dall’introduzione di vetture aggiuntive, con spostamenti di orari di partenza, corse deviate: sono queste le novità introdotte dalle modifiche segnalate, dagli istituti scolastici, a Roma Servizi per la Mobilità.

‘Potenziamento dei trasporti pubblici’. Da mesi, gli studenti delle scuole di Roma chiedono un incremento dei mezzi pubblici, lo hanno gridato forte in tante manifestazioni di dissenso e scioperi messi in atto nelle ultime settimane, per una ‘scuola più sicura’ in tempi di Covid-19.

"Per ottimizzare il servizio, nelle scorse settimane, è stato aperto un Tavolo con gli istituti scolastici e gli studenti- si legge- Il confronto ha consentito, e consentira', di recepire suggerimenti e indicazioni riguardo alle criticità riscontrate sul campo. Per recepire le segnalazioni da parte delle scuole, Roma Servizi per la Mobilita' ha istituito una casella di posta elettronica dedicata” hanno spiegato da Roma Servizi per la Mobilità.

Le modifiche, presentate all'incontro on line tra aziende del Tpl, sindacati e rappresentanti delle scuole, già attuate in questi giorni, con l'introduzione di vetture aggiuntive, spostamenti di orari di partenza o inserimento di corse deviate scolastiche, hanno riguardato le linee 5, 14, 62, 309, 360, 409, 451, 508, 057, 078, 088, 340, 404, 808, 889, 058, 508, 201, 200, 341, 450, 058, 44, 786, 313, 911, 916, 731, 078 e 078 deviata scolastica, 708, 338.

“Il monitoraggio e' essenziale per dare ulteriore efficacia al piano scattato da gennaio, elaborato da Roma Capitale, Roma Servizi per la Mobilita' e Atac, che ha trovato piena attuazione con il recente perfezionamento degli ultimi sub-affidamenti ai privati di sei linee: la 46B, la 33, la 351, la 77, la 113 e la 718" hanno concluso dall’agenzia.