Scuola, inizio thriller: mancano insegnanti, amministrativi e bidelli. Rischio orari ridotti

Nuovo anno, vecchi problemi. La scuola a Roma inizierà il 12 settembre - per quegli istituti che nel nome dell'autonomia hanno deciso di anticipare di tre giorni rispetto al calendario regionale - e le carenze di organico a ogni livello è un fatto. Insegnanti di ruolo, supplenti, insegnanti di sostegno, collaboratori, amministrativi scarseggiano a Roma e provincia e la conseguenze potrebbe essere quella di orari ridotti e laboratori chiusi.

I direttori amministrativi mancano in almeno 3 scuole su 10

C'è poi una figura apicale all'interno degli istitui che, secondo le stime, è assente in almeno il 30% di questi tra Roma e provincia: il direttore dei servizi generali amministrativi. Un ruolo importante quasi quanto quello del dirigente scolastico e senza il quale buona parte dell'attività burocratica e gestionale di una scuola viene rallentata, se non fermata completamente. "Un problema ormai strutturale nella nostra regione - spiega la presidente dell'Anp Lazio Cristina Costarelli, dirigente del liceo Newton - perché non vengono fatti più i concorsi. Quest'anno ne sono entrati massimo una decina nuovi, ma ci si ferma qui. Nelle scuole in cui viene occupato questo ruolo, a svolgerlo sono amministrativi facenti funzione, con formazioni veloci". Per Uil Scuola Roma e Lazio i posti vacanti sono almeno 180 solo nell'area della città metropolitana: "Un problema annoso - denuncia il segretario Saverio Pantuso - anche per una mancata attenzione nei confronti di chi da tempo facente funzioni ma non viene riconosciuto ufficialmente. Se non si porrà rimedio la situazione andrà peggiorando, considerati anche i prossimi pensionamenti".

"Non sappiamo ancora quando inizieranno le nomine dei supplenti"

Per quanto riguarda gli insegnanti mancanti, che secondo alcune stime - non ufficialmente confermate dalla Uil, ma nemmeno ritenute inverosimili - sarbebbero all'incirca 5.000 tra Roma e provincia a una settimana dalla prima campanella, la situazione è ancora bloccata. "Ad oggi non si hanno i calendari per le nomine dei supplenti annuali - conferma Costarelli - necessari per coprire tutti i posti a disposizione che gli immessi in ruolo non coprono per motivazioni economiche nazionali. In base all'esperienza recente, queste non sono operazioni veloci e si potrebbe arrivare a novembre inoltrato". E questo comporterà l'applicazione di orari ridotti in moltissimi istituti.

Mancano i collaboratori scolastici

Un altro capitolo doloroso è quello del personale Ata, i comunemente detti "bidelli". Figure che in molti casi, come spiega Costarelli, vengono "utilizzati come amministrativi, perché i contratti lo permettono, non avendone le competenze". "Dalla mattina di lunedì 5 settembre sono partite le operazioni di nomina - fa sapere Pantuso sul tema dei collaboratori - ma non copriranno i bisogni delle scuole. E non c'è più l'organico Covid che aveva dato un po' di ossigeno agli istituti l'anno scorso". Per le nomine degli insegnanti precari "chiediamo che vengano rifatte le graduatorie Gps tutelando il diritto di tutti, su questo siamo fermi. Avremo una riunione con l'Atp ribadendo questo punto".