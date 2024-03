Blocco assunzioni, le educatrici precarie al Comune: "Includeteci nella discussione con il governo"

Le educatrici e le insegnanti precarie tornano a farsi sentire sul tema delle graduatorie in scadenza. Dopo la commissione congiunta Scuola e Roma Capitale del 15 marzo, in cui gli assessori Catarci (Personale) e Pratelli (Scuola) hanno annunciato l’impegno del governo alla proroga delle graduatorie per l'assunzione di oltre 5mila precarie fino a fine 2026, Adl Cobas e il coordinamento precari Inside hanno chiesto di essere inclusi al tavolo tecnico tra Comune e governo che si occuperà di affrontare il problema.

La lettera delle precarie

Facendo seguito alla commissione e alle parole del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che aveva annunciato l’apertura di un tavolo di lavoro per discutere del problema delle graduatorie, le educatrici hanno inviato una lettera, in cui chiedono di essere incluse nel confronto. L’appello è rivolto agli assessori comunali Catarci e Pratelli, alla presidente della commissione Scuola, Carla Fermariello, al direttore del Dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, Angelo Ottavianelli, alla direttrice del Dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale, Antonella Caprioli. “Ci rivolgiamo – scrivono – alla parte politica e amministrativa di Roma Capitale affinché si dia avvio urgente a quel tavolo e, considerando la forte rappresentanza delle sigle scriventi tra il personale precario, di essere coinvolte a pieno nella ricerca prospettata dal ministro. Si rimane, pertanto, in attesa di convocazione urgente del suddetto tavolo, a cui porteremo le nostre proposte, condivise con il personale precario, e che riteniamo possano dare una soluzione definitiva al problema”. Le richieste sono chiare: “Assumiamo insegnanti ed educatrici dalle graduatorie ancora vigenti e utilizzabili” dicono le educatrici.

Le richieste del Comune al governo

Come spiegato dall’assessore Catarci, il Comune ha presentato al governo quattro richieste: proroga delle graduatorie fino a fine 2026; deroga ai requisiti di accesso alle graduatorie rispetto a quanto previsto dall’ultimo contratto collettivo nazionale; applicazione negli enti locali dei principi che nelle scuole statali stanno alla base delle graduatorie permanenti e delle graduatorie provinciali per le supplenze, che rimangono in vigore e vengono aggiornate su richiesta; superamento per Roma Capitale dei tetti di spesa per il lavoro flessibile e per quello indeterminato. Il governo ha espresso “piena condivisione sui primi due punti, confermando l’intenzione di lavorare per renderli quanto prima operativi” ha spiegato Catarci. Sul terzo punto: “Sono rimasti più sorpresi, ma non hanno opposto un no”. Sul quarto, invece, “c’è stato un rimando al ministero dell’Economia e delle finanze”. La necessità primaria, ovviamente, è la proroga delle graduatorie, per evitare il collasso dei nidi e delle scuole dell’infanzia a Roma, a partire dal prossimo autunno. Un tema su cui, nei giorni scorsi, è tornato anche il consigliere Antonio De Santis (Lista Civica Raggi): “Dopo le 'rassicurazioni' della Giunta e del Governo, che non ci tranquillizzano fino a quando non vi saranno soluzioni messe nero su bianco, sulla proroga per le graduatorie del settore educativo di Roma Capitale è calato nuovamente il silenzio – attacca -. Noi, al contrario, crediamo che si debba tenere alta l’attenzione e che l'Amministrazione abbia il dovere di rispondere urgentemente ad alcuni fondamentali quesiti sul futuro delle scuole capitoline. Preoccupano, ad esempio, le voci sempre più insistenti circa una probabile 'esternalizzazione' di quota parte del servizio educativo e scolastico di Roma Capitale. Il Campidoglio può escludere del tutto questa ipotesi? Per non parlare della proroga della graduatoria unica per le insegnanti ed educatrici: quando sarà ufficializzata? E quante stabilizzazioni potranno successivamente essere programmate? Molto, importante, inoltre, sarebbe capire se la trasformazione della graduatoria unica in graduatoria da sottoporre al meccanismo dell’aggiornamento dei titoli - così come preannunciata nell’ultima Commissione Trasparenza - verrà effettivamente portata avanti e, in caso affermativo, con quale modalità. Questioni essenziali per il futuro dei nostri figli e del sistema educativo e scolastico cittadino sulle quali, ci auspichiamo, vi sia massima condivisione e trasparenza".