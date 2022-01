Scuola, appello dei presidi: "In dad per quindici giorni". Firmano anche 60 dirigenti di Roma

Personale sospeso perché non in regola con l'obbligo vaccinale, studentesse e studenti positivi o in quarantena, idem gli insegnanti o altri dipendenti con i casi che si moltiplicano di giorno in giorno: per tutti questi motivi oltre 2.000 dirigenti scolastici in tutta Italia, circa sessanta (al momento) a Roma hanno firmato una lettera inviata al presidente Draghi, al ministro Bianchi e ai presidenti di Regioni e Province in cui si chiede il ritorno in dad (didattica a distanza) per due settimane.

Una "programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza" che si rendere necessaria, secondo chi nelle scuole ci vive ogni giorno e ogni giorno riceve messaggi di colleghi e genitori che informano di positività, perché "l’andamento del contagio con la nuova variante del virus colpisce come mai prima le fasce più giovani della popolazione - si legge nell'appello - , anche con conseguenze gravi e che il distanziamento è una misura sulla carta, stanti le reali condizioni delle aule e la concentrazione degli studenti nelle sedi".

Nella Capitale, come detto, sono circa 60 i dirigenti che al 7 gennaio hanno sottoscritto l'appello: dal liceo Morgagni al Socrate, dall'Orazio all'Ovidio, dal Morgagni al Ripetta, passando per il Primo Levi, il Kant, il Giordano Bruno, il Peano, il Socrate, il Talete, il Machiavelli e il Cannizzaro. Ma anche moltissimi istituti comprensivi come il Sinopoli Ferrini, largo Oriani, Rosmini, Aretusa, Pio La Torre, Morvillo, Pallavicini.

L'associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio chiede invece autonomamente il ritorno in dad per almeno due settimane, non aderendo formalmente alla lettera: "La richiesta di queste settimane di dad - spiega a RomaToday la presidente Cristina Costarelli - si inquadra in un discorso di estrema necessità, non la scelta migliore per gli studenti per i quali crediamo che l'unica scuola possibile sia quella in presenza. Questo succede perché chi avrebbe dovuto assicurare le condizioni di sicurezza minime per le attività regolari, non lo ha fatto. Queste settimane a casa, però, avrebbero senso solo se contemporaneamente si mettessero in atto azioni concrete da chi di dovere".

La preoccupazione forte è per l'alto numero di contagi. Al liceo Newton, dove Costarelli è dirigente "siamo passati da 1 a 46 positività in poche settimane - fa sapere - e già prima di Natale le supplenze sono esaurite. Si arriverà a diver ridurre l'orario, sono troppi gli insegnanti che non possono garantire la presenza, tra chi è sospeso per non aver rispettato l'obbligo vaccinale e chi è in quarantena perché positivo o ha avuto contatti con positivi". Secondo Costarelli "la chiusura delle scuole dovrebbe andare parallelamente a quella dei luoghi in cui si verifica di più il contatto dei giovani".

Anche dalla sede nazionale dell'Anp non sno morbidi: "Se stiamo 2-3 settimane in dad non succede nulla - ha detto Antonello Giannelli a Radio Cusano Campus - , c’è una demonizzazione della dad che è senza senso. Capisco che il governo abbia la sola preoccupazione delle persone che per lavorare hanno bisogno di lasciare i figli a qualcuno. La scuola viene considerata solo un servizio sociale, tutto il resto è contorno e marginale. La scuola ha anche questa funzione, ma non può ridursi solo a questo”.

Il punto su cui batte ancora moltissimo l'Anp del Lazio è il testing, a cui adesso con il nuovo decreto del consiglio dei ministri si aggiunge la differente quarantena per vaccinati e non vaccinati: "E' un ulteriore aggravante di gestione - spiega Costarelli - una discriminante su cui non ci troviamo d'accordo". Infine: "Vorremmo che si garantissero le mascherine ffp2 per tutti gli studenti - conclude - e che ci fosse più attenzione per la questione relativa ai sistemi di areazione, di cui si parla ancora sporadicamente".